Ηράκλειο: Προσωρινό «λουκέτο» στην Αρχαιολογική Συλλογή Αρχανών

Η Αρχαιολογική Συλλογή Αρχανών θα παραμείνει κλειστή για το κοινό από τις 15 Ιουνίου 2026 έως και τις 26 Ιουνίου 2026 λόγω εκτέλεσης απαραίτητων εργασιών στο κτήριο.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ενημερώνει ότι η Αρχαιολογική Συλλογή Αρχανών θα κλείσει για τους επισκέπτες από τις 15 Ιουνίου 2026 έως και τις 26 Ιουνίου 2026, λόγω εκτέλεσης εργασιών. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο της Συλλογής 2810752712

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Φράγμα Φανερωμένης: Το σχέδιο για να μη μείνει σταγόνα χαμένη στη Μεσαρά

«Όχι» της Περιφέρειας Κρήτης για τη δομή μεταναστών στον Καρτερό – Αναζητείται εναλλακτική λύση