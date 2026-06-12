«Όχι» της Περιφέρειας Κρήτης για τη δομή μεταναστών στον Καρτερό – Αναζητείται εναλλακτική λύση

Η έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης έκλεισε με ένα ξεκάθαρο «όχι» στη χρήση του πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού για τη στέγαση μεταναστών. Παράλληλα, όμως, κοινή συνιστώσα όλων ήταν η παραδοχή πως το νησί πρέπει να βρει άμεσα μια βιώσιμη λύση για το μεταναστευτικό ζήτημα.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, τάχθηκε κατά της δημιουργίας δομής μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ στη περιοχή του Καρτερού και στις Μαλάδες, επιβεβαιώνοντας ότι εξετάζονται δύο νέες εναλλακτικές περιοχές.

Ο κ. Αρναουτάκης εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στον Δήμο Χερσονήσου και τους τοπικούς φορείς, ξεκαθαρίζοντας ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία είναι ακατάλληλη. Στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αναμένεται να επισκεφθούν ξανά την Κρήτη, καθώς εξετάζονται δύο νέοι υποψήφιοι χώροι για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας.

Η Περιφέρεια ξεκαθάρισε ότι για να υπάρξει οριστική λύση, πρέπει να διασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες, η σίτιση, η ασφάλεια, η σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, καθώς και η άμεση ναύλωση πλοίου για τη μεταφορά των ατόμων στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου προχωρά σε νομικές ενέργειες για την εκκένωση του παλαιού ψυγείου στο λιμάνι, όπου στεγάζονται προσωρινά οι μετανάστες. Ο Περιφερειάρχης προειδοποίησε ότι αν εκτελεστεί η έξωση χωρίς να έχει βρεθεί εναλλακτικός χώρος, υπάρχει άμεσος κίνδυνος οι μετανάστες να βρεθούν στον δρόμο, μετατρέποντας την Πλατεία Ελευθερίας σε μια άτυπη, υπαίθρια δομή.

Η κατάσταση στο λιμάνι περιγράφεται ως ασφυκτική, καθιστώντας την εύρεση λύσης εξαιρετικά επείγουσα για την τοπική αυτοδιοίκηση και το αρμόδιο Υπουργείο.

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