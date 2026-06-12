Ηράκλειο - Μεταναστευτικό: Πανό και πολίτες στην "καυτή" συνεδρίαση για τη δομή μεταναστών

Πλήθος πολιτών παρακολουθεί τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, το οποίο θα αποφανθεί σήμερα στην πρόταση για λειτουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο κτίριο του πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό, την πρόταση δηλαδή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οπως ήταν αναμενόμενο, η εισήγηση του αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη είναι αρνητική, μάλιστα ο κ. Συριγωνάκης υπενθύμισε ότι η πρόταση για το πρώην ΚΤΕΟ είχε τεθεί και στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, πριν από περίπου 20 ημέρες, όταν η συζήτηση αφορούσε στις Μαλάδες, περιοχή η οποία είπε επίσης ΟΧΙ στην προοπτική λειτουργίας δομής, σε κτίριο της ΕΑΣΗ.

Ο κ. Συριγωνάκης υπογράμμισε ότι ο χώρος του πρώην ΚΤΕΟ δεν είναι ο κατάλληλος καθώς εκεί, δύο φορές την εβδομάδα γίνονται επιθεωρήσεις των επαγγελματικών αυτοκινήτων και οι εξετάσεις για δίπλωμα επαγγελματικών αυτοκινήτων, και επίσης εκεί υπάρχει το αρχείο της περιφέρειας.



Το κτίριο βρίσκεται μόλις 3 λεπτά με τα πόδια από την πολυσύχναστη παραλία του Καρτερού, σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται τουριστικά καταλύματα. Έστω και ένας πολίτης ή μια επιχείρηση δυσανασχετεί ή δημιουργείται πρόβλημα, δεν πρέπει να γίνει χωροθέτηση", τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου.

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Παρόντες στη συνεδρίαση είναι και εκπρόσωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, καθώς η περιοχή τους συγκαταλέγεται στα σημεία που έχουν βρεθεί στο τραπέζι της συζήτησης για πιθανή χωροθέτηση.

Ο Σύλλογος, με ανακοίνωσή του, τονίζει ότι η παρουσία του στη συνεδρίαση έχει στόχο να επαναβεβαιώσει τις αντιρρήσεις και τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής στην ευρύτερη περιοχή.

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Αν το Περιφερειακό Συμβούλιο απορρίψει την πρόταση για το παλιό ΚΤΕΟ χωρίς να συνοδεύσει την απόφασή της με εναλλακτική πρόταση, τότε η πρωτοβουλία ενδεχομένως περάσει στο υπουργείο, το οποίο θα αποφασίσει χώρο, χωρίς την συναίνεση της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως έχει δηλώσει ο κ. Πλεύρης.

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