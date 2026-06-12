Τροχαίο με τραυματισμό στη Λεωφόρο Κνωσού και κυκλοφοριακό "έμφραγμα" (εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα μεταξύ αυτοκινήτου και δικύκλου, σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (Παρασκευή 12/6) επί της Λεωφόρου Κνωσού, στο ύψος του σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε έναν δικυκλιστή, ο οποίος διεκομίσθη στο ΠΑΓΝΗ με ελαφρά τραύματα.

Η ακινητοποίηση των εμπλεκόμενων οχημάτων προκάλεσε κυκλοφοριακό "έμφραγμα" στην περιοχή:

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