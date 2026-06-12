Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Η πρόταση για τη δομή σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Το φλέγον θέμα της εξεύρεσης κατάλληλου χώρου για την δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, αναμένεται να κυριαρχήσει στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, το οποίο καλείται να τοποθετηθεί στο αίτημα του υπουργείου Μετανάστευσης σχετικά με την αξιοποίηση του πρώην ΚΤΕΟ.

Η χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, οδηγήθηκε για ακόμη μία φορά σε αδιέξοδο, ενώ ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης επανέλαβε την κάθετα αρνητική θέση του Δήμου, κατοίκων και φορέων, στην προοπτική λειτουργίας της δομής στο κτίριο του παλιού ΚΤΕΟ.

Ολοι συμφώνησαν ότι πρέπει να βρεθεί λύση, όμως η επιλογή χώρου είναι ένα θέμα που "καίει".

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να προκαταλάβει τη θέση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκτίμησε ωστόσο ότι η απόφαση του Σώματος θα είναι αρνητική.

Ο Θάνος Πλεύρης υπενθύμισε ότι ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και οι δήμαρχοι Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, και Ρεθύμνου, Γιώργος Μαρινάκης, έπεισαν την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει την αρχική θέση για δημιουργία μόνιμης δομής κράτησης μεταναστών στην Κρήτη και δέχθηκε τη δημιουργία δύο δομών ολιγοήμερης κράτησης. Εκτοτε, όπως τόνισε, και οι 7 προτάσεις που έγιναν από πλευράς υπουργείου πήραν αρνητική απάντηση από τους τοπικούς φορείς.

Το υπουργείο έχει θέσει συγκεκριμένα κριτήρια για τη νέα δομή, ζητώντας το κτίριο να βρίσκεται κοντά σε λιμάνι, νοσοκομειακές υποδομές και υπηρεσίες ασφαλείας, ώστε η λειτουργία της να μπορεί να υποστηριχθεί επιχειρησιακά, προϋποθέσεις, οι οποίες περιορίζουν σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, ενώ αρκετές από τις προτάσεις που είχαν εξεταστεί στο παρελθόν έχουν προκαλέσει αντιδράσεις ή έχουν απομακρυνθεί από το τραπέζι.

Αν το Περιφερειακό Συμβούλιο απορρίψει την πρόταση για το παλιό ΚΤΕΟ χωρίς να συνοδεύσει την απόφασή της με εναλλακτική πρόταση, τότε η πρωτοβουλία ενδεχομένως περάσει στο υπουργείο, το οποίο θα αποφασίσει χώρο, χωρίς την συναίνεση της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως έχει δηλώσει ο κ. Πλεύρης.

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