Πλεύρης στο Ράδιο Κρήτη: Προθεσμία μίας εβδομάδας για την υπόδειξη χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών

Προθεσμία μίας εβδομάδας για την υπόδειξη χώρου για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών έδωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανόλη Αργυράκη, σε διαφορετική περίπτωση είπε, το Υπουργείο θα αναγκαστεί να λάβει την απόφαση χωρίς συναίνεση, κάτι που όπως είπε, δεν θέλει ούτε ο ίδιος.

Ο Υπουργός απαντώντας στις αντιδράσεις που καταγράφονται στον κατεξοχήν τουριστικό Δήμο Χερσονήσου διαβεβαίωσε ότι η δομή θα είναι κλειστή και δεν θα δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα στην τοπική κοινωνία. "Δεν θα κυκλοφορούν ελεύθεροι", είπε και διερωτήθη αν δεν θα είναι πλήγμα για τον τουρισμό μας η θέα εκατοντάδων μεταναστών στο λιμάνι στην καρδιά της τουριστικής σεζόν.

Τονισε μάλιστα ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε συζητησεις με την Περιφέρεια και τους Δήμους, το υπουργείο έχει προτείνει 7 χώρους όμως και οι 7 έχουν απορριφθεί.

Εκθείασε μάλιστα τη στάση της κοινωνίας των Χανίων, καθώς στην Αγυιά λειτουργεί η δομή, χωρίς προβλήματα όπως είπε, και μάλιστα μέσα στον αστικό ιστό.

"Στο παλιό ΚΤΕΟ θα γίνεται αυτό που κάνουμε τώρα στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, που είναι ένας ακατάλληλος και μικρός χώρος. Περιμένουν αφίξεις πολλές τωρα το καλοκαίρι και το θέμα πρέπει να λυθεί άμεσα. Δε μπορούμε να συνεχίζουμε να παίζουμε την κολοκυθιά. Κάνω έκκληση στην τοπική αυτοδιοίκηση να μου αντιπροτείνει χώρο", είπε ο Υπουργός.

Ο κ. Πλεύρης δήλωσε ότι το κτίριο στις Μαλάδες ήταν η ιδανική λύση, καθώς είναι κλειστός, όπως και το κτίριο του πρώην ΚΤΕΟ. Απαντώντας στο ότι το ένα κτίριο είναι στον αστικό ιστό και το άλλο σε τουριστική περιοχή, ο υπουργός απάντησε ότι πάντα θα καταγράφονται αντιδράσεις.

Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι έχουν διασφαλιστει χώροι στην ηπειρωτική Ελλάδα προκειμένου να μεταφέρονται άμεσα οι μετανάστες από το Ηράκλειο με το ειδικό πλοίο, το οποίο αναμένουμε όπως είπε, από τον προσεχή Ιούλιο.

Παράλληλα ο Υπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση προκειμένου να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη.

Aκούστε τη συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Πρωινές αφίξεις με δεκάδες μετανάστες - Υπεράριθμοι οι φιλοξενούμενοι στο παλιό Ψυγείο

Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Αναβρασμός και κινητοποίηση στο παλιό ΚΤΕΟ