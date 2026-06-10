Ηράκλειο - μεταναστευτικό: Αναβρασμός και κινητοποίηση στο παλιό ΚΤΕΟ

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή απευθύνει ο Δήμος Χερσονήσου για την συγκέντρωση που θα λάβει χώρα σήμερα το πρωί στο πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό και θα καταλήξει με πορεία στις 11.00 στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου εκπρόσωποι του Δήμου και των φορέων θα ζητήσουν συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και τη Διοικήτρια για την επίσημη έκθεση των θέσεων και των επιχειρημάτων της τοπικής κοινωνίας.

Η τοπική κοινωνία "βράζει" στην προοπτική λειτουργίας της κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ, "μία απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που απορρίπτεται τόσο από κατοίκους όσο και από φορείς, θεωρώντας τη συγκεκριμένη επιλογή ακατάλληλη, ατεκμηρίωτη και επιβαρυντική για τον τόπο, τον χαρακτήρα και την αναπτυξιακή του πορεία", αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου.

«Η τοπική κοινωνία έχει πλήρη επίγνωση του τι επιχειρείται και αντιδρά με σοβαρότητα και ενότητα» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:

«Μια τέτοια εγκατάσταση δεν μπορεί να χωροθετηθεί στο χώρο του πρώην ΚΤΕΟ κι εν γένει στον μεγαλύτερο τουριστικό δήμο της χώρας. Είναι άδικη, παράλογη και δεν στηρίζεται σε κανένα στοιχειώδες κριτήριο. Δεν νοείται να συνυπάρξουν αυτές οι χρήσεις σε μια περιοχή με σαφή αναπτυξιακή φυσιογνωμία. Αύριο θα είμαστε όλοι παρόντες, συντεταγμένα και μαζικά, για να διατυπώσουμε καθαρά τη θέση μας και να προστατεύσουμε τον τόπο και τον Τουρισμό μας».

Το θέμα της δομής στο Ηράκλειο, απασχόλησε τη συζήτηση στη Βουλή για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης, με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη να προειδοποιεί ότι εάν και η τελευταία πρόταση που έχει κάνει για τη δημιουργία δομής στο παλαιό ΚΤΕΟ του Ηρακλείου απορριφθεί «ως υπουργός δεν θα αφήσω αυτή η διαχείριση να γίνεται μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου στην κορυφή της καλοκαιρινής περιόδου, ούτε θα μεταφέρω τον κόσμο από το Ηράκλειο στα Χανιά» και προσέθεσε ότι ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για να υπάρχει ειδικό πλοίο για τη μεταφορά των μεταναστών από την Κρήτη. Δεν μπορεί, είπε ο υπουργός, «όλη η χώρα να συμβάλει με τα κέντρα και τις δομές -που έχουν ακόμα και δύο νησιά όπως η Κω και η Λέρος- και το Ηράκλειο να αρνείται μια προσωρινή δομή στο Ηράκλειο. Ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του».

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