Ηράκλειο: Πρωινές αφίξεις με δεκάδες μετανάστες - Υπεράριθμοι οι φιλοξενούμενοι στο παλιό Ψυγείο

Αντιμέτωπη με μία έντονη μεταναστευτική πίεση με συνεχείς, καθημερινές αφίξεις στα νότια παράλια βρίσκεται η Κρήτη. Οι ροές παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση, με το Λιμενικό Σώμα και τις τοπικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για τη διαχείριση διαδοχικών επιχειρήσεων διάσωσης.

Σήμερα τα ξημερώματα (10.06), ακόμα 41 αλλοδαποί διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων και αναμένεται να μεταφερθούν στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Πρόκειται για 40 Σουδανούς και μία γυναίκα από την Αίγυπτο.

Υπενθυμίζεται, πως χθες ολοκληρώθηκε μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 192 μεταναστών

στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης

. Οι αλλοδαποί επέβαιναν σε ένα υπερφορτωμένο αλιευτικό σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Συνθήκες ασφυξίας στο λιμάνι Ηρακλείου

Ο χώρος φιλοξενίας στο παλιό Ψυγείο έχει ξεπεράσει τα όριά του, καθώς εκατοντάδες διασωθέντες μετανάστες παραμένουν εκτός κατάλληλων δομών. Στις εγκαταστάσεις έχουν φιλοξενηθεί ήδη πάνω από 240 άτομα, με επιπλέον εκατοντάδες να αναμένονται από συνεχιζόμενες επιχειρήσεις διάσωσης στα νότια παράλια. Οι τοπικές Αρχές πιέζονται αφόρητα, καθώς οι συνεχείς αφίξεις δημιουργούν ανάγκες που η υπάρχουσα δομή είναι αδύνατον να καλύψει.

Σύσσωμη η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης στο μνημόσυνο του Νικήστρατου Γεμιστού

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