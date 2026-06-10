Καρτερός: Στους δρόμους κάτοικοι και φορείς ενάντια στη δομή μεταναστών (εικόνες)

Τις αντιδράσεις τους κλιμακώνουν φορείς και κάτοικοι του Καρτερού αλλά και τον γύρω περιοχών, καθώς σήμερα πραγματοποιούν πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στη δημιουργία δομής φιλοξενίας μεταναστών στον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με προσυγκέντρωση στις 11:00 π.μ. στον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ και συνεχίζονται με πορεία προς την Περιφέρεια Κρήτης και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν εκπρόσωποι του Δήμου, τοπικοί φορείς, κάτοικοι, καθώς και η Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου. Οι φορείς τονίζουν ότι η περιοχή είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός δήμος της χώρας και η χωροθέτηση αυτή θεωρείται λανθασμένη.

Υπενθυμίζεται ότι για το ζήτημα, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Χερσονήσου έχει ταχθεί κατά της απόφασης του Υπουργείου και ζητάει διάλογο για την εύρεση άλλου χώρου, για την εγκατάσταση των μεταναστών.

Δείτε τις φωτογραφίες από την συγκέντρωση:

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