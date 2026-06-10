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ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Αγωνία για την τύχη 45χρονης - Αγνοείται εδώ και 10 μέρες
περιπολικό
clock 09:20 | 10/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ερευνες για τον εντοπισμό μιας 45χρονης διενεργεί η αστυνομία στα Χανιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της στις 29 Μαϊου και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής, ενώ το κινητό της είναι μονίμως απενεργοποιημένο.

Ο αδελφός της δήλωσε την εξαφάνιση στην αστυνομία, μόλις την περασμένη Δευτέρα 8/6.

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