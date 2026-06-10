Κρήτη: Σαρωτικοί έλεγχοι σε πάρκινγκ στα Χανιά – «Καμπάνες» χιλιάδων ευρώ για το Ψηφιακό Πελατολόγιο

Διπλό «δόκανο» στήνουν οι Ράμπο της ΑΑΔΕ και κλιμάκια του υπουργείου Μεταφορών, βάζοντας στο στόχαστρο επαγγελματικές δραστηριότητες, που έχουν μπει προ πολλού στη «μαύρη» λίστα της υψηλής παραβατικότητας.

Μετά την ενεργοποίηση του Ψηφιακού Πελατολογίου για τους «μαύρους» τζίρους από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σφίγγει ο κλοιός ελέγχου και για περιπτώσεις ελλιπών προδιαγραφών ασφαλείας σε:

Συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων

Υπαίθριοι και στεγασμένοι σταθμοί επιβατικών αυτοκινήτων και βαρέων οχημάτων.

Τα πρώτα πρόστιμα για φοροδιαφυγή



Μετά από μια εύλογη περίοδο χάριτος, προκειμένου να προσαρμόσουν τα συστήματα τους στις απαιτήσεις του Ψηφιακού Πελατολογίου, όλες οι επιχειρήσεις που παρέχουν τις παραπάνω- αρκούντως προσοδοφόρες- υπηρεσίες, δέχθηκαν αλλεπάλληλες “επισκέψεις” από ελεγκτικά κλιμάκια της εφορίας και τα πρόστιμα έπεσαν “βροχή”.

Χαρακτηριστικές είναι οι πρώτες περιπτώσεις, που έφτασαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, καθώς οι επιχειρηματίες έκριναν ιδιαιτέρως βαρύ το πρόστιμο των χιλιάδων ευρώ, που κλήθηκαν να πληρώσουν. Και στις δύο περιπτώσεις, η... πέτρα του σκανδάλου ήταν η παροχή υπηρεσιών στάθμευσης, κοινώς επιχειρήσεις πάρκινγκ.

Στην πρώτη περίπτωση, έγινε έλεγχος σε χώρο υπαίθριας στάθμευσης στα Χανιά, όπου διαπιστώθηκε ότι κατά την ώρα του ελέγχου είχαν εξυπηρετηθεί 100 αυτοκίνητα, εκ των οποίων 87 δεν βρέθηκαν να είναι εγγεγραμμένα στην εφαρμογή του ψηφιακού Πελατολογίου Οχημάτων. Ο ιδιοκτήτης του πάρκινγκ αγνόησε την κλήση προς ακρόαση και κάπως έτσι “έπεσε” το προβλεπόμενο πρόστιμο των 100 ευρώ ανά παράβαση, δηλαδή συνολικά 8.700 ευρώ.

Η δεύτερη περίπτωση- και αυτή στα Χανιά- ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακή, καθώς ο αιφνιδιαστικός έλεγχος έδειξε ότι στον χώρο του πάρκινγκ υπήρχαν 140 αυτοκίνητα, τα οποία ήταν... “φαντάσματα” για το Ψηφιακό Πελατολόγιο, κοινώς δεν είχαν δηλωθεί από τον επιχειρηματία. Αν και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης επικαλέστηκε διάφορους λόγους (καθυστερημένη ανεύρεση κατάλληλου λογισμικού για καταγραφή των οχημάτων και αυτόματη διαβίβαση στην ΑΑΔΕ και δυσχέρειες επικοινωνίας με τρίτες εταιρείες λόγω μη γνώσης της αγγλικής γλώσσας), δεν γλίτωσε την “καμπάνα” που ήχησε δυνατά: 14.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι ασφαλείας



Πλέον, μετά την υπογραφή σχετικής Απόφασης από το υπουργείο Μεταφορών, οι έλεγχοι θα γίνονται ως διπλούν, καθώς πέρα από τις φορολογικές παραβάσεις θα αναζητούνται και παραβάσεις, που σχετίζονται με τους όρους και τις προδιαγραφές ασφαλείας, με τις οποίες οφείλουν να λειτουργούν οι εν λόγω επιχειρήσεις.





Οι έλεγχοι δεν θα γίνονται στα “τυφλά”, αλλά βάσει risk analysis και η κατάταξη των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων σε βαθμούς επικινδυνότητας πραγματοποιείται βάσει επτά κριτηρίων, τα οποία διαχωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες δεικτών, τους δείκτες εγγενούς κινδύνου (π.χ. το είδος των εργασιών που πραγματοποιούνται ή την κατηγορία οχημάτων που εξυπηρετούνται σε αυτή) και τους δείκτες συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις των συνεργείων, θα ελέγχεται:

αν το κτίριο του συνεργείου διαθέτει την ελάχιστη απαιτούμενη ωφέλιμη επιφάνεια

αν δεν γειτνιάζει άμεσα με ορατό αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο ή μνημείο, σχολείο, βρεφονηπιακό σταθμό, γηροκομείο, νοσοκομείο ή κλινική

αν εκεί που χρησιμοποιείται αποδεδειγμένα φλόγα τηρείται η απόσταση των 15μ. από άνοιγμα του συνεργείου και αντλιών καυσίμου/φρεατίου δεξαμενής καυσίμου/στομίου εξαέρωσης δεξαμενής καυσίμου

αν τα εύφλεκτα υγρά φυλάσσονται σε σφραγισμένους και επισημασμένους περιέκτες που φυλάσσονται σε κλειστά ερμάρια ή χώρους εφοδιασμένους με εξαερισμό και χωρίς πηγές ανάφλεξη

αν φιάλες υγραερίου, αερίου ή ακετυλενίου, όταν δεν χρησιμοποιούνται άμεσα διατηρούνται έξω από τις πόρτες του χώρου επισκευών, σε κλειδωμένους κλωβούς και σε καλά αεριζόμενους χώρους

αν κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, δεν υπάρχουν ενεργές εστίες θορύβου (π.χ. οχήματα με αναμμένη μηχανή, ηλεκτρικά εργαλεία, σφυρηλάτηση κ.λπ.

Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις αυτές θα μπαίνουν στη λίστα υψηλής επικινδυνότητας, οι έλεγχοι θα γίνονται ανά 6-12 μήνες.

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