Ηράκλειο - καταγγελία: Αλλοδαποί παρενοχλούσαν ανήλικα κοριτσάκια μέρα - μεσημέρι - Σε απάθεια οι περαστικοί

Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλεί η καταγγελία ακροατών στο ekriti.gr και στο Ράδιο Κρήτη σχετικά με ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης μικρών κοριτσιών σε περιοχή του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την καταγγελία το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα επί της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο για παρενόχληση ανηλίκων κοριτιών, από αλλοδαπούς - αραβικής καταγωγής - παρουσία πολιτών που δεν αντέδρασαν.

Όπως καταγγέλεται, το απόγευμα της Τρίτης 9/06/26 επί της Λεωφόρου 62 Μαρτύρων - έναν από τους πιο κεντρικούς, πολυσύχναστους και εμπορικούς οδικούς άξονες του Ηρακλείου, με σταθερή παρουσία πεζών και καταστηματαρχών - τρεις αλλοδαποί παρενοχλούσαν επί ώρα και μάλιστα με άσεμνες χειρονομίες, δύο κοριτσάκια (10 με 11 ετών) που περπατούσαν στο πεζοδρόμιο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας, οι τρεις αλλοδαποί με περίσσιο θράσος άγγιζαν τα οπίσθια των παιδιών που τρομοκρατημένα είχαν βάλει τα κλάματα, προσπαθώντας να ξεφύγουν.

Το πιο τρομακτικό ίσως είναι το γεγονός ότι κανένας από τους περαστικούς δεν προσπάθησε να τους εμποδίσει.

Βλέποντας την κατάσταση αυτή, πολίτης που βρισκόταν μέσα σε λεωφορείο, ζήτησε από τον οδηγό να σταματήσει και κατεβαίνοντας επιτέθηκε φραστικά στους τρεις άνδρες μιλώντας τους στα αραβικά και ρωτώντας τους τι κάνουν.

Ο ένας εξ αυτών, χωρίς να πτοηθεί, του είπε "φύγε από' δω". Ο πολίτης επέμενε να προσπαθεί να τους διώξει προκειμένου να προστατεύσει τα παιδιά και τελικά οι δράστες απομακρύνθηκαν.

Σοκ και οργή για τους περαστικούς που προσπερνούσαν αδιάφορα

Περιγράφοντας το περιστατικό ο καταγγέλων, φανερά σοκαρισμένος ανέφερε πως σε μια τόσο πολυσύχναστη περιοχή, οποιοδήποτε παρόμοιο συμβάν θα είχε προκαλέσει την άμεση επέμβαση των πολιτών, κάτι που δυστυχώς σε αυτήν την περίπτωση δεν έγινε!!

Η ιδέα της συλλογικής απραξίας φέρνει στο προσκήνιο ένα βαθύ, διαχρονικό κοινωνικό ερώτημα: Γιατί οι άνθρωποι μερικές φορές "παγώνουν" και δεν αντιδρούν μπροστά στο κακό;

Η κοινωνιολογία και η ψυχολογία ερμηνεύουν αυτή τη στάση, ως ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο που συνδέεται άμεσα με τη ζωή στις σύγχρονες πόλεις.

Η σημασία της άμεσης καταγγελίας

Σε κάθε περίπτωση πάντως η προστασία των ανηλίκων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Οι αρμόδιοι φορείς επισημαίνουν ότι σε περίπτωση που οποιοσδήποτε πολίτης γίνει αυτόπτης μάρτυρας παρενόχλησης, κακοποίησης ή οποιασδήποτε έκνομης ενέργειας εις βάρος παιδιών, οφείλει να μην περιορίζεται σε καταγγελίες στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο, αλλά να δρα ακαριαία ενημερώνοντας τις αρχές.

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