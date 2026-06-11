Ηράκλειο: Βαριές διώξεις για ανθρωποκτονία και ηθική αυτουργία στους τρεις για τον θάνατο του Δασκαλάκη

Ποινική δίωξη για τετελεσμένη ανθρωποκτονία από κοινού σε βαθμό κακουργήματος και για ηθική αυτουργία άσκησε ο Εισαγγελέας, στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του θανάτου του 49χρονου πρώην κοινοτάρχη Απεσωκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Η δίωξη αυτή αναβαθμίζει σημαντικά τις κατηγορίες, καθώς η αρχική αστυνομική δικογραφία είχε σχηματιστεί για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα (11.06) στον Ανακριτή Ηρακλείου, από τον οποίο και ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

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Για ηθική αυτουργία κατηγορείται ο 57χρονος πατέρας, κτηνοτρόφος στο επάγγελμα, ο οποίος φέρεται ότι έδωσε την εντολή για την επίθεση. Ο 32χρονος γιος του και ένας 59χρονος εργάτη τους, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού, καθώς φέρονται ως τα πρόσωπα που έστησαν καρτέρι και επιτέθηκαν στον 49χρονο.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης έφυγε από το σπίτι του για να πάει καφέ και φαγητό στον εργάτη του. Κατά τη διαδρομή δέχθηκε άγρια επίθεση και επέστρεψε σπίτι του βαριά τραυματισμένος, χωρίς να θυμάται τι είχε μεσολαβήσει. Στις 23 Μαρτίου, μετά από νοσηλεία 21 ημερών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, κατέληξε.

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