Ηράκλειο: Στον Εισαγγελέα σήμερα οι συλληφθέντες για τον θάνατο του κοινοτάρχη Αλέξανδρου Δασκαλάκη

Ενώπιον του Εισαγγελέα Ηρακλείου θα οδηγηθούν σήμερα (11/6) οι τρεις συλληφθέντες για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του προέδρου της κοινότητας Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στο χωριό Απεσωκάρι του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο.

Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις άνδρες: σε έναν 57χρονο κτηνοτρόφο, τον 32χρονο γιο του και έναν ακόμη 59χρονο που δούλευε ως βοσκός για τους δύο πρώτους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης.

Ο 49χρονος κοινοτάρχης ξεκίνησε το πρωί της 1ης Μαρτίου 2026 προκειμένου να πάει καφέ και φαγητό στον εργάτη που δούλευε στο χωράφι του. Στον προορισμό του, ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ. Λίγο αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του με πολύ σοβαρά τραύματα. Είχε μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Μετά από 21 ημέρες νοσηλείας άφησε την τελευταία του πνοή.

Το χτύπημα με κατσούνα στο κεφάλι φέρεται να ήταν το μοιραίο για τον άτυχο 49χρονο, που του κατάφεραν ο 32χρονος και ο 59χρονος, ενώ στον 57χρονο αποδίδεται ο ρόλος του ηθικού αυτουργού.

Εξ αρχής η οικογένειά του δεν είχε πιστέψει στην εκδοχή του ατυχήματος και αυτές τις υποψίες για κακόβουλη ενέργεια ήρθε να επιβεβαιώσει η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση που μιλά για πιθανή ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα είχε ασχοληθεί, ως κοινοτάρχης, με το μείζον σε πολλές περιοχές της Κρήτης, θέμα της ανεξέλεγκτης βόσκησης και της καταπάτησης ιδιοκτησιών.

Ο 32χρονος συλληφθείς, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι ένας εκ των νεαρών που είχαν απασχολήσει έντονα τη δικαιοσύνη και είχαν καταδικαστεί στο παρελθόν για την πολύκροτη υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη στα Ιωάννινα.

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