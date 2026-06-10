Θάνατος Δασκαλάκη: Βίντεο-ντοκουμέντο με τις τελευταίες στιγμές του 49χρονου πριν την δολοφονική επίθεση

Βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τις τελευταίες κινήσεις του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη πριν από τη φονική επίθεση σε βάρος στο Απεσωκάρι, φέρνει στο φως το protothema.gr.

Στα πλάνα διακρίνεται ο άτυχος άνδρας να οδηγεί το μηχανάκι του, λίγα λεπτά πριν δεχθεί, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, χτύπημα στο κεφάλι με γκλίτσα που αποδείχθηκε μοιραίο. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρεις άνδρες, ηλικίας 59, 57 και 32 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους στην επίθεση που οδήγησε στον θάνατό του ύστερα από 21 ημέρες νοσηλείας.

Την ημέρα της επίθεσης, ο 49χρονος είχε βγει από το σπίτι του γύρω στις 11:22, οδηγώντας το μηχανάκι του. Μετέβη αρχικά για να πάρει καφέ και τρόφιμα προκειμένου να τα παραδώσει σε εργάτη που είχε στην δούλεψη του σε κοντινό χωράφι.

Δείτε βίντεο με τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη να οδηγεί:

Λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του εμφανώς τραυματισμένος, με αιμορραγία στη μύτη, λερωμένα ρούχα και σοβαρά προβλήματα προσανατολισμού και μνήμης.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όμως η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο υποβλήθηκε σε κρανιεκτομή λόγω κατάγματος κρανίου και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μέχρι τις 22 Μαρτίου 2026, οπότε και κατέληξε.

Το χτύπημα με γκλίτσα (ποιμενική ράβδο) στο κεφάλι φέρεται να ήταν το μοιραίο για τον 49χρονο κτηνοτρόφο. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ηλικίας 59, 57 και 32 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στη θανατηφόρα επίθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το όνομα ενός εκ των συλληφθέντων (σ.σ. 32χρονος) ήταν στην δικογραφία για την υπόθεση του φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη.

Από την προανάκριση του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού και της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, σε συνδυασμό με μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό και καταγγελίες συγγενών, προέκυψε ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονται τρεις κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Ο 57χρονος φέρεται να είχε τον ρόλο του ηθικού αυτουργού, ενώ οι δύο συγκατηγορούμενοί του κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν στον άτυχο 49χρονο κατόπιν δικής του παρότρυνσης.

Συγκεκριμένα, ο 59χρονος και ο 32χρονος γιος του 57χρονου ηθικού αυτουργού φέρονται να επιτέθηκαν στον 49χρονο κατά το χρονικό διάστημα 11:22-11:30, πλήττοντάς τον στο κεφάλι με γκλίτσα (ποιμενική ράβδο ή παρόμοιο αντικείμενο).

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