Ηράκλειο: Σοβαρό τροχαίο - Όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε 40χρονο πεζό

Αναστάτωση επικράτησε στο Ηράκλειο μετά από ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, 10 Ιουνίου 2026, με θύμα έναν πεζό άνδρα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη γεμάτη κίνηση διασταύρωση της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως με την οδό Γεωργίου Παπανδρέου. Υπό συνθήκες που διερευνώνται ακόμα από την Τροχαία, διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε έναν άνδρα, ηλικίας περίπου 40 ετών, ο οποίος επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον 40χρονο και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), το οποίο εφημερεύει.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας Ηρακλείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Το δόλωμα των "επώνυμων" brands: Πώς ψεύτικα e-shop κλέβουν τα χρήματά σας