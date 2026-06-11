Ανδρουλάκης για υποκλοπές: "Αγώνας μέχρι τέλους – Να έρθουν στην Επιτροπή Θεσμών Ντίλιαν και Δημητριάδης"

Έναρξη σήμερα για το 7ο OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη να συζητά με τους δημοσιογράφους Δ. Κρουστάλλη, Δ. Μανιάτη και Χ. Κολώνα με θέμα: «Η πολιτική αλλαγή, η οικονομική προοπτική και σταθερότητα σε περιβάλλον ρευστότητας».

«Πιστεύω πως οι πολίτες δεν περνούν καλά. Προτείνουμε πολιτική αλλαγή με σιγουριά και προοπτική» ήταν τα πρώτα λόγια του Νίκου Ανδρουλάκη που απάντησε στην στρατηγική της μίας Κυριακής του πρωθυπουργού όπως αυτή αναλύθηκε χθες στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.





«Νομίζω το κεντρικό ζήτημα είναι να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στην πολιτική. Το πρώτο μεγάλο θέμα λοιπόν για τη δημοκρατική παράταξη είναι να ακούνε οι άνθρωποι για την πολιτική και να μη γυρνούν την πλάτη» τόνισε και πρόσθεσε «αν δεν έχουμε ισχυρή δημόσια παιδεία ισχυρή δημόσια υγεία και εκτεταμένα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών που θα βελτιώσουν τη ζωή της μεσαίας τάξης δεν θα υπάρξει μια βελτίωση στη ζωή των πολιτών και ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτος οπότε μέσα τους θα σκέφτονται: αφού λοιπόν αυτό το πολιτικό σύστημα δεν ενδιαφέρεται για μένα εγώ του γυρνώ την πλάτη».

Η ακρίβεια είναι παντού



«Θα σπάσει η κυβέρνηση τα καρτέλ; Δεν μπορούμε να κάνουμε διακοπές στη χώρα μας. Έχει ξεφύγει το κόστος. Οι τιμές στη χώρα μας είναι υπερβολικές. Ιδιαίτερα στις ενδονησιωτικές μεταφορές και αυτά τα λέει και η επιτροπή ανταγωνισμού» σημείωσε σε άλλο σημείο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέλυσε την πρόταση του κόμματος του για την κοινωνική κατοικία με αξιοποίηση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. «Εμείς προτείναμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Προχθές λοιπόν προτείναμε και ένα καινούργιο. Από τα αδιάθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης να δοθούν στην Επενδυτική Τράπεζα και αυτή να υλοποιήσει τέτοια προγράμματα κοινωνικών κατοικιών με μόχλευση».





Το σκάνδαλο των υποκλοπών στο επίκεντρο της συζήτησης



Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για τον δικαστικό αγώνα που έδωσε και τις αποκαλύψεις που προκλήθηκαν από τον νομικό αγώνα που έδωσε και δίνει. «Ξεκίνησα ένα μοναχικό αγώνα και χαίρομαι που συνδράμουν και άλλες δυνάμεις. Αυτός ο αγώνας θα πάει μέχρι τέλους», δήλωσε. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε τέτοια φαινόμενα, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και εξαπέλυσε βέλη κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε να έρθουν ο κ. Ντίλιαν και ο κ. Δημητριάδης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

«Στόχος του ΠΑΣΟΚ η πολιτική αλλαγή και η ήττα της Νέας Δημοκρατίας»



Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε ακόμα μεταξύ άλλων πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει με έναν ιδιότυπο τρόπο: διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. «Και ο κ. Μητσοτάκη και ο κ. Τσίπρας είχαν πολλές ευκαιρίες. Ο λαός να αξιολογήσει τι είπαν και τι έκαναν» και ζήτησε από τους πολίτες «να δοθεί και μια ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ». Συνέχισε λέγοντας πως «την επόμενη μέρα θα την αποφασίσουν οι πολίτες με τη ψήφο τους».

«Στόχος του ΠΑΣΟΚ η πολιτική αλλαγή και η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα υπηρετήσουμε. Αυτό αποφασίσαμε στο Συνέδριο. Έτσι θα πάμε στις εκλογές» υπογράμμισε.

Το κάλεσμα Ανδρουλάκη στους πολίτες να κάνουν το άλμα μπροστά



«Ο κ. Μητσοτάκης», είπε ο κ. Ανδρουλάκης «έχει ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Είναι υπέρμετρα αλαζόνας». «Η διαφθορά κλιμακώθηκε, η ατιμωρησία κλιμακώθηκε, σημείωσε και τόνισε πως ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα από εκείνον ενώ κάλεσε τους πολίτες να κάνουν το άλμα μπροστά.

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