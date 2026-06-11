Νέα απειλή Τραμπ προς το Ιράν: «Θα πάρουμε τον έλεγχο του Χαργκ και των πετρελαϊκών υποδομών»

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας στρατιωτικά πλήγματα αλλά και κατάληψη των σημαντικότερων ενεργειακών υποδομών της χώρας, «όπως συνέβη και στη Βενεζουέλα».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Διεμήνυσε ακόμη πως «σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον θα πάρουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκών υποδομών και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν».

Η ανάρτηση

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν (του οποίου το Ναυτικό, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, η αντιαεροπορική άμυνα και όλες οι άλλες μορφές άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος των επιθετικών του δυνατοτήτων, ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΘΕΙ!) ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ ΑΠΟΨΕ.

Κάποια στιγμή στο όχι πολύ μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκών υποδομών και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς έχουμε κάνει με τη Βενεζουέλα, κάτι που λειτουργεί εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Στο στόχαστρο η «καρδιά» των ιρανικών εξαγωγών

Το νησί Χαργκ αποτελεί τον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Από τις εγκαταστάσεις του διακινείται το μεγαλύτερο μέρος των ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές.

Ενδεχόμενο πλήγμα ή αποκλεισμός των εγκαταστάσεων θα μπορούσε να περιορίσει δραστικά τη δυνατότητα της Τεχεράνης να εξάγει πετρέλαιο, στερώντας από το ιρανικό κράτος ένα από τα σημαντικότερα έσοδα του.

Νέες ανησυχίες για το πετρέλαιο

Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και ενισχύουν τους φόβους για περαιτέρω διαταραχές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε απειλή κατά των ιρανικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων ή των θαλάσσιων οδών της περιοχής θα μπορούσε να επηρεάσει τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και να προκαλέσει νέα άνοδο των τιμών.

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