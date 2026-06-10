Κρήτη: Στην "φάκα" της αστυνομίας δύο νεαροί με μισό κιλό χασίς και υδροπονική φυτεία (εικόνα)

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται από τα ξημερώματα δύο νεαροί ημεδαποί, ηλικίας 21 και 25 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας μετά από στοχευμένη επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) Λασιθίου.

Η συντονισμένη δράση των αστυνομικών αρχών οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών, οι οποίοι κατηγορούνται για σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν σημαντικές ποσότητες κάνναβης, ζυγαριές ακριβείας, αλλά και εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Συνελήφθησαν σήμερα (10.06.2026) ξημερώματα σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου δύο ημεδαποί 21 και 25 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκαν οι δύο ημεδαποί να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. όχημα και πραγματοποιήθηκε έλεγχος.

Στη συνέχεια ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

-597- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

-2- ζυγαριές ακριβείας

-2- δενδρύλλια κάνναβης τα οποία καλλιεργούνταν σε γλάστρες με τη μέθοδο της υδροπονίας

-2- κινητά τηλέφωνα

σπόροι κάνναβης

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Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

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