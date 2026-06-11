Ηράκλειο: Σε τεντωμένο σχοινί για το Μεταναστευτικό - Την Παρασκευή οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη τηλεδιάσκεψη που έγινε σήμερα Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026., με τη συμμετοχή του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, του Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, του αντιπεριφερειάρχη Νίκου Συριγωνάκη και των οκτώ δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Στην τηλεδιάσκεψη οι δήμαρχοι εξέθεσαν τις απόψεις τους αλλά και τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας για δύο συγκεκριμένα ακίνητα: Το κτίριο της Ένωσης Ηρακλείου στις Μαλάδες και το πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης,κατέθεσε πλήρες πλάνο που τεκμηριώνει γιατί το πρώην ΚΤΕΟ στον Καρτερό είναι ακατάλληλο. Ο δήμος ζητά αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας, πολιτικής προστασίας και σαφή καθορισμό του προσωρινού χαρακτήρα της δομής, προκειμένου να μην πληγεί ο τουρισμός και η τοπική ανάπτυξη.

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"Το μπαλάκι" στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Η εύρεση κατάλληλου χώρου στο Ηράκλειο για την προσωρινή υποδοχή και διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών (κυρίως από τη Λιβύη) συμφωνήθηκε να συζητηθεί στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026.

Έτσι "το μπαλάκι" των τελικών αποφάσεων περνά πλέον στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η εύρεση εναλλακτικού, κατάλληλου χώρου που θα πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλούς και προσωρινής υποδοχής παραπέμφθηκε για συζήτηση στη διευρυμένη συνεδρίαση του οργάνου. Η αυριανή ημέρα θεωρείται καθοριστική για τη στάση που θα κρατήσει ενιαία το νησί απέναντι στους σχεδιασμούς του Υπουργείου.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Πλεύρης έχει δώσει σαφές τελεσίγραφο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλώνοντας δημόσια πως αν δεν βρεθεί κοινή λύση, το Υπουργείο θα κινηθεί μονομερώς για την οριστικοποίηση της τοποθεσίας.

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