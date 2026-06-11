Ηράκλειο - Άγιος Τίτος: Μουσική και παράδοση για τα 60 χρόνια από την επιστροφή της Τιμίας Κάρας

Με μια ξεχωριστή παραδοσιακή μουσικοχορευτική εκδήλωση κορυφώνονται οι εορτασμοί για τη συμπλήρωση 60 ετών από ένα κορυφαίο ιστορικό και εκκλησιαστικό γεγονός της Κρήτης: Την Επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου στο Ηράκλειο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

, στον εμβληματικό χώρο της πλατείας του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Τίτου, στο κέντρο της πόλης.

Τιμώντας την ιστορική επέτειο του 1966

Η φετινή επέτειος έχει ιδιαίτερη ιστορική βαρύτητα. Συμπληρώνονται ακριβώς έξι δεκαετίες από τον Μάιο του 1966, όταν το ιερό κειμήλιο επεστράφη με κάθε επισημότητα από τη Βενετία στο Ηράκλειο, μετά από αιώνες απουσίας. Η επιστροφή εκείνη είχε προκαλέσει ρίγη συγκίνησης σε ολόκληρο τον κρητικό λαό, αποτελώντας σταθμό για την πνευματική ζωή του νησιού.

Παράδοση, μουσική και χορός κάτω από τον Άγιο Τίτο

Στο πλαίσιο αυτό, η πλατεία του Αγίου Τίτου θα μετατραπεί την Κυριακή σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού. Παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα και Κρήτες καλλιτέχνες θα πλαισιώσουν τη βραδιά, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που συνδέει την τοπική παράδοση με την ιστορική μνήμη.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό, και οι διοργανωτές απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους Ηρακλειώτες, αλλά και στους επισκέπτες της πόλης, να δώσουν το «παρών» σε αυτή τη μεγάλη γιορτή τιμής και μνήμης.

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