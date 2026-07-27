ΔΕΥ.27 Ιου 2026 19:35
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Υπό έλεγχο η φωτιά στην Αληθινή μετά από ακαριαία επέμβαση της Πυροσβεστικής

ΦΩΤΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ
clock 18:08 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Βελτιωμένο εμφανίζεται το μέτωπο της  πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Αληθινή του Δήμου Φαιστού, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση και καταλυτική. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο αμέσως μόλις σήμανε ο συναγερμός, επιχειρώντας στο μέτωπο της φωτιάς κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Χάρη στον σωστό συντονισμό και την ταχύτητα των πυροσβεστών, η εικόνα της πυρκαγιάς παρουσίασε σημαντική βελτίωση νωρίς το απόγευμα.

Λίγο αργότερα, οι δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν πλήρως τις φλόγες, αποτρέποντας την επέκτασή τους σε παρακείμενες αγροτικές ή κατοικημένες εκτάσεις.

Η φωτιά έκαψε κυρίως εκτάσεις με βοσκότοπους, ενώ η έγκαιρη κινητοποίηση συνέβαλε στον γρήγορο περιορισμό της.

Νωρίτερα, λίγο πριν από τις 14:00, είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής της Αληθινής, με σύσταση να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση μικρών εστιών και την αποφυγή τυχόν αναζωπυρώσεων, ενώ το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Φωτιά στη Μεσαρά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 3 ελικόπτερα

Ηράκλειο: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για εγκληματική ομάδα – Οκτώ συλλήψεις και ζημιά άνω των 270.000 ευρώ



ΠΑΓΝΗ: Ξεκινά η πρώτη θεραπεία που επιβραδύνει το Αλτσχάιμερ – Ποιοι ασθενείς μπορούν να τη λάβουν

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Υπο Έλεγχο Φωτιά Αληθινή Δήμος Φαιστού
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis