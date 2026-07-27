Ηράκλειο: Υπό έλεγχο η φωτιά στην Αληθινή μετά από ακαριαία επέμβαση της Πυροσβεστικής

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Βελτιωμένο εμφανίζεται το μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Αληθινή του Δήμου Φαιστού, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση και καταλυτική. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο αμέσως μόλις σήμανε ο συναγερμός, επιχειρώντας στο μέτωπο της φωτιάς κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Χάρη στον σωστό συντονισμό και την ταχύτητα των πυροσβεστών, η εικόνα της πυρκαγιάς παρουσίασε σημαντική βελτίωση νωρίς το απόγευμα.

Λίγο αργότερα, οι δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν πλήρως τις φλόγες, αποτρέποντας την επέκτασή τους σε παρακείμενες αγροτικές ή κατοικημένες εκτάσεις.

Η φωτιά έκαψε κυρίως εκτάσεις με βοσκότοπους, ενώ η έγκαιρη κινητοποίηση συνέβαλε στον γρήγορο περιορισμό της.

Νωρίτερα, λίγο πριν από τις 14:00, είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής της Αληθινής, με σύσταση να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση μικρών εστιών και την αποφυγή τυχόν αναζωπυρώσεων, ενώ το ανακριτικό τμήμα διενεργεί έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

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