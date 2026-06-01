Άγιος Λουκάς Συμφερουπόλεως: Ο επιστήμονας με το νυστέρι - Ο Άγιος με τον Σταυρό!

Ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός (Βαλεντίν Βόινο-Γιασενέτσκι), Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, υπήρξε μια σπάνια διπλή προσωπικότητα του 20ού αιώνα. Συνδύασε υποδειγματικά την κορυφαία ιατρική επιστήμη (καθηγητής χειρουργικής) με την βαθιά ποιμαντική αγάπη, επιτελώντας αναρίθμητα ιατρικά και πνευματικά θαύματα παρά τους σκληρούς διωγμούς.

Η επιστημονική και ιερατική Πορεία

Γεννημένος το 1877, διέπρεψε ως λαμπρός χειρουργός, πρωτοπόρος στις μεταμοσχεύσεις και συγγραφέας ιατρικών συγγραμμάτων που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα. Ωστόσο, η βαθιά του πίστη τον οδήγησε να χειροτονηθεί ιερέας και μετέπειτα Επίσκοπος σε μια περίοδο που το σοβιετικό καθεστώς καταδίωκε την Εκκλησία. Για την ακλόνητη ομολογία του, υπέστη 11 χρόνια εξορίας, φυλακίσεων και βασανιστηρίων στη Σιβηρία. Ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες, δεν σταμάτησε ποτέ να χειρουργεί και να θεραπεύει δωρεάν σώματα και ψυχές, κερδίζοντας τον τίτλο του Ανάργυρου Ιατρού

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Το ιατρικό και πνευματικό έργο

Η ζωή του χαρακτηρίστηκε από το απόλυτο αίσθημα ευθύνης απέναντι στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Ήταν τόσο αφοσιωμένος που χειρουργούσε ακόμη και μέσα στις φυλακές, ενώ επέμενε να συνδυάζει την επιστημονική γνώση με την προσευχή.

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Χαρακτηριστικά αναφέρεται σε μαρτυρίες πως πριν από κάθε δύσκολη επέμβαση, προσευχόταν και σταύρωνε το σημείο του σώματος. Χιλιάδες πιστοί επικαλούνται τη χάρη του μέχρι σήμερα για την ίαση από σοβαρές ασθένειες.

Μνήμη και θαύματα

Ο Άγιος Λουκάς κοιμήθηκε το 1961, ενώ το 1996 ανακηρύχθηκε Άγιος από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η θαυμαστή του επέμβαση στην ίαση ασθενών χωρίς ανθρώπινη παρουσία, φανερώνει την αέναη προστασία που προσφέρει σε όσους τον εμπιστεύονται.

Η θαυματουργή ΕΥΧΗ του Αγίου Λουκά του Ιατρού

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