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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με Νικολάου θωρακίζει την άμυνα ο ΟΦΗ

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clock 19:11 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον διεθνή Έλληνα αμυντικό Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Palermo FC έως το καλοκαίρι του 2027.

Γεννημένος στις 13 Αυγούστου 1998 στη Χαλκίδα, ο Νικολάου επιστρέφει στη χώρα μας έπειτα από σχεδόν επτά χρόνια και συγκεκριμένα από τις αρχές του 2019, όταν μετακόμισε στην Ιταλία προκειμένου να ντυθεί στα χρώματα της Empoli.

Άρχισε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, πραγματοποιώντας ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα το 2016 και καταγράφοντας συνολικά με τους “ερυθρόλευκους” 26 συμμετοχές και δύο γκολ, όντας μέλος του ρόστερ που πανηγύρισε την κατάκτηση του Πρωταθλήματος το 2017.

Τον Ιανουάριο του 2019 μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Empoli (συνολικά 52 συμμετοχές) ως δανεικός από τον Ολυμπιακό και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς οι Ιταλοί απέκτησαν τα δικαιώματά του.

Οι εμφανίσεις του τον οδήγησαν στη Spezia, με την οποία κατέγραψε 112 συμμετοχές (2 γκολ, 1 ασίστ). 

Το 2024 εντάχθηκε στην Palermo FC, συνεχίζοντας την καριέρα του στην Ιταλία (30 αγώνες, 1 γκολ), ενώ την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν έπαιξε στη Bari (26 συμμετοχές).

Συνολικά στην επαγγελματική του πορεία μετρά περισσότερες από 240 επίσημες συμμετοχές, σε Ελλάδα και Ιταλία, καθώς και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League και UEFA Europa League.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Δημήτρης Νικολάου έχει φορέσει τη φανέλα όλων των “μικρών” εθνικών ομάδων της Ελλάδας (Κ17, Κ19 και Κ21), ενώ το 2018 χρίστηκε για πρώτη φορά διεθνής με την Εθνικής Ανδρών.

Δημήτρη, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!

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