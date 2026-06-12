ΕΛΜΕΠΑ: Εξελέγη πρύτανης ο καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης

Ο Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης εξελέγη Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) κατόπιν ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ», την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026. Το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Νεκτάριος Παπαδογιάννης του Ανδρέα, , Καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, της Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών, Εσωτερικό Μέλος.

2. Νικόλαος Βιδάκης του Εμμανουήλ, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής, Εσωτερικό Μέλος.

3. Αθανάσιος Μαλάμος του Γεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής, Εσωτερικό Μέλος.

4. Αναστασία Ταμπακάκη του Παύλου, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, Εσωτερικό Μέλος.

5. Χρήστος Φλώρος του Βασιλείου, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, Εσωτερικό Μέλος.

6. Ευρυδίκη Πατελάρου του Εμμανουήλ, Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, Εσωτερικό Μέλος.

7. Γεώργιος Παναγιωτάκης του Στυλιανού, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, π. Πρύτανης, Εξωτερικό Μέλος.

8. Νικόλαος Τζιράκης του Ιωσήφ, Καθηγητής University of Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ, Εξωτερικό Μέλος.

9. Κωνσταντίνος Σαρρής του Δημητρίου, Καθηγητής University of Toronto, Καναδάς, Εξωτερικό Μέλος.

10. Ανδρόνικος Μαυρομούστακος του Αντωνίου, Ομότιμος Καθηγητής University of Arkansas, ΗΠΑ, Εξωτερικό Μέλος.

11. Γεώργιος Καρατάσιος του Δημητρίου, Διδάκτωρ Μαθηματικών, π. Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Εξωτερικό Μέλος.

Ποιος είναι ο νέος πρύτανης

Ο Νεκτάριος Α. Παπαδογιάννης είναι Καθηγητής Φυσικής στο Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του ΕΛΜΕΠΑ και Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος & Laser του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑΚΕΚ). Είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης (1990), με διετές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Ατομική & Μοριακή Φυσική και Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο Τμήμα σε συνεργασία με το ΙΤΕ και το Claude Bernard University Lyon 1 (1996). Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Laser του ΙΤΕ, στο Max Planck Institute of Quantum Optics στο Μόναχο και στο Laboratoire d'Optique Appliquée της École Polytechnique στο Παρίσι.





Πριν την εκλογή του στο ΤΕΙ Κρήτης (2003) και στο ΕΛΜΕΠΑ (2019), είχε εκλεγεί το 2000, Λέκτορας στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το 2001 Ε.Λ.Ε. Β’ βαθμίδας στο ΙΤΕ.





Έχει σημαντικό αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας όπως Science, Nature, PRL κ.λπ. Η συνεισφορά του στον τομέα της υπερταχείας οπτικής και ακουστικής φυσικής και της δευτερογενώς παραγόμενης ακτινοβολίας έχει αναγνωρισθεί και βραβευθεί τόσο σε εθνικό επίπεδο (πρώτο εθνικό βραβείο αριστείας το 2012 στις Φυσικές Επιστήμες για την αδρανειακή σύντηξη με laser) όσο και διεθνώς με βραβεία και αναφορές σε στήλες κορυφαίων επιστημονικών περιοδικών όπως π.χ. του Nature (στήλη news and views, για τις έρευνές του στον τομέα της attoφυσικής). Έχει μακρόχρονη διδακτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Φυσικής και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης) και στο ΕΛΜΕΠΑ (Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής και Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών) τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει επιβλέψει και συνεπιβλέψει δεκάδες προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες και 11 διδακτορικές διατριβές.



Διοικητικά, υπηρέτησε επί 12 χρόνια ως εκλεγμένος Πρόεδρος του Τμήματός του, ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης (2011-2015) του ΤΕΙ Κρήτης, ως εκλεγμένος Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων (2017–2022), αρχικά στο ΤΕΙ Κρήτης και στη συνέχεια στο ΕΛΜΕΠΑ, ενώ τα τελευταία 2,5 χρόνια υπηρετεί ως εκλεγμένος άμισθος Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νέας Γενιάς, Δια Βίου Μάθησης και Ψηφιακής Μεταρρύθμισης στο Δήμο Ρεθύμνης.



Στην πρόταση με το σχέδιο ανάπτυξης του ΕΛΜΕΠΑ για την περίοδο 2026-2030, που παρουσίασε ο Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης, στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 του νόμου 4957/2022, υπογράμμισε ότι οραματίζεται ένα Πανεπιστήμιο που παράγει διεθνώς ανταγωνιστική γνώση, μετατρέπει την έρευνα σε καινοτομία και διαμορφώνει ενεργά το ακαδημαϊκό και κοινωνικό περιβάλλον αντί να το ακολουθεί. Στο επίκεντρο του σχεδίου του, τοποθετεί:





Α) Την ακαδημαϊκή πολιτική υψηλής ποιότητας σε όλους τους πόλους και σε όλα τα γνωστικά πεδία, με ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, εξατομικευμένη διδασκαλία για την ενίσχυση των φοιτητών και φοιτητριών σε μικτές ομάδες, συνεχή αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών βάσει διεθνών προτύπων, αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση και ανάπτυξη διεθνών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Β) Την ερευνητική αριστεία και την καινοτομία, με μετάβαση σε ολοκληρωμένο θεσμικό οικοσύστημα έρευνας, με ψηφιακή διαχείριση, δυνατότητα εσωτερικής χρηματοδότησης νέων επιστημόνων, επιθετική διεκδίκηση ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτήσεων (Horizon, ERC, Marie Curie), ανάπτυξη spin-offs και πατεντών, καθώς και αναβάθμιση των Ινστιτούτων του ΠΑΚΕΚ.

Γ) Τη σύγχρονη διοικητική λειτουργία, με πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό, απλοποίηση διαδικασιών, αξιοκρατικές κρίσεις σε θέσεις ευθύνης, δημοσίευση νέου Εσωτερικού Κανονισμού και θεσμοθέτηση «εσωτερικής διαύγειας» για πλήρη διαφάνεια, καθώς και την σύσταση Πανεπιστημιακών Κλινικών στα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας και διασύνδεσής τους με το ΕΣΥ.

Δ) Τη διεθνοποίηση με σαφές αποτύπωμα, αξιοποιώντας τη συμμετοχή του Ιδρύματος στις ευρωπαϊκές συμμαχίες ATHENA και HEROES European University, με στόχο τη στρατηγική παρουσία στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, νέα αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών και θεσμοθέτηση του HMU International School.

Ε) Την ποιότητα της καθημερινότητας και τη φοιτητική μέριμνα, με αποκεντρωμένη οικονομική διαχείριση, ισότιμη φοιτητική στέγη σε όλους τους πόλους, συναξοποίηση φοιτητικών κατοικιών με τα άλλα Πανεπιστήμια, ενίσχυση δομών συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης των φοιτητών και φοιτητριών.

ΣΤ) Τις κτιριακές υποδομές και την ενεργειακή αυτονομία, με εκπόνηση δεκαετούς Master Plan για όλους τους ακαδημαϊκούς πόλους (Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιος Νικόλαος, Σητεία), νέα εμβληματικά κτίρια για τις Σχολές, μετατροπή της Πανεπιστημιούπολης και των περιφερειακών δομών σε ζωντανό εργαστήριο πράσινης μετάβασης και βιοκλιματικού προτύπου.

Ζ) Τη στενή συνεργασία με τα άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικές Δομές της Κρήτης, την ενεργή σύνδεση με την κοινωνία και την οικονομία, με ανάπτυξη πανεπιστημιακού οικοσυστήματος καινοτομίας, θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας, συνδιαχείρησης της φοιτητικής στέγης, στρατηγικών συνεργασιών με την τοπική αυτοδιοίκηση, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον παραγωγικό ιστό.





Σε επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ, μετά τη δημοσίευση της διαπιστωτικής πράξης εκλογής του Πρύτανη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα οριστούν οι Αντιπρυτάνεις, καθώς επίσης οι τομείς ευθύνης και οι αρμοδιότητές τους. Η θητεία του Πρύτανη, Καθηγητή Νεκτάριου Παπαδογιάννη, και του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ λήγει στις 31 Αυγούστου 2030.

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