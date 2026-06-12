Ρονάλντο: «Η γενιά αυτή θα δώσει πολλές χαρές στους Πορτογάλους»

Τις πρώτες δηλώσεις του από την έναρξη της προετοιμασίας της εθνικής Πορτογαλίας παραχώρησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής από τη Λισαβόνα για το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπου θα είναι η βάση της στο Μουντιάλ 2026. «Προσεγγίζουμε αυτή τη διοργάνωση με μεγάλες ελπίδες. Η προετοιμασία ήταν πολύ καλή και κουραστική, γιατί δουλέψαμε σκληρά» δήλωσε ο 41χρονος σταρ, ο οποίος ετοιμάζεται για την έκτη συμμετοχή του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Είμαι πολύ αισιόδοξος, πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και θα κάνουμε μια καλή εμφάνιση. Είναι μία πολύ καλή γενιά, που θα δώσει πολλές χαρές στους Πορτογάλους. Το πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσεις καλά, με τον πρώτο αγώνα, μετά να συνεχίσεις με τον δεύτερο και τον τρίτο... να τερματίσεις πρώτος στον όμιλο και, από εκεί και πέρα, να προχωράς αγώνα με τον αγώνα» πρόσθεσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η Πορτογαλία θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στις 17/6, αντιμετωπίζοντας τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στο πλαίσιο του 11ου ομίλου. Θα ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις με το Ουζμπεκιστάν (23/6) και την Κολομβία (28/6).

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