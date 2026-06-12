Υπουργείο Παιδείας: Ανακαλούνται προσλήψεις αναπληρωτών με πλαστά πιστοποιητικά

Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην ανάκληση των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι οποίοι διορίζονταν επί σειρά ετών στα δημόσια σχολεία χρησιμοποιώντας πλαστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις ήρθαν στο φως μετά από αυστηρούς ελέγχους γνησιότητας των εγγράφων, ανατρέποντας τα δεδομένα στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ.

Οι εκπαιδευτικοί αυτοί προσλαμβάνονταν συνεχώς στα σχολεία, σε ορισμένες περιπτώσεις από το 2020 έως και το 2024.Τα παράνομα μόρια: Οι πλαστοί τίτλοι ξένης γλώσσας (όπως επίπεδο C2/Proficiency) τους έδιναν 7 επιπλέον μόρια στην κατάταξη, στερώντας τις θέσεις εργασίας από νόμιμους συναδέλφους τους. Οι αρμόδιοι φορείς πιστοποίησης (όπως ο BULATS HELLAS) ενημέρωσαν επίσημα το Υπουργείο Παιδείας ότι τα εν λόγω έγγραφα δεν ήταν αυθεντικά.

Οι προσλήψεις ακυρώνονται αναδρομικά.Ποινικές διώξεις: Οι υποθέσεις διαβιβάζονται στον Εισαγγελέα για το αδίκημα της πλαστογραφίας και της εξαπάτησης της υπηρεσίας. Βάσει της νομοθεσίας, οι υπάλληλοι που διορίζονται με πλαστά δικαιολογητικά υποχρεούνται να επιστρέψουν τους μισθούς που έλαβαν παράνομα όλα αυτά τα έτη.

Οι παραβάτες διαγράφονται οριστικά από τους πίνακες εκπαιδευτικών.Το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ έχουν θέσει πλέον όλους τους τίτλους σπουδών και τα πιστοποιητικά των αναπληρωτών κάτω από «ψηφιακό μικροσκόπιο» για την πλήρη εξυγίανση του συστήματος.

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