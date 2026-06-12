Συμμετοχή Θ. Πλεύρη και Σ. Βολουδάκη στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου στη Λευκωσία

Η έναρξη εφαρμογής του Νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο βρέθηκε στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, με την ελληνική κυβέρνηση να τοποθετεί στο προσκήνιο την ανάγκη αποτελεσματικής φύλαξης των εξωτερικών συνόρων, επιτάχυνσης των διαδικασιών ασύλου και ουσιαστικής αύξησης των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.

Στις παρεμβάσεις τους, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης και η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη υποστήριξαν ότι η επιτυχία του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου δεν θα κριθεί από τη θεσμική του αρχιτεκτονική ή τον όγκο των νομοθετικών ρυθμίσεων, αλλά από την ικανότητά του να παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών πιέσεων που δέχονται τα κράτη-μέλη της πρώτης γραμμής.

Ο κ. Πλεύρης ανέδειξε ως κεντρικό ζητούμενο την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι επί σειρά ετών διαμορφώθηκε η αντίληψη πως η παράτυπη είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγούσε τελικά σε μακροχρόνια παραμονή, ανεξαρτήτως της έκβασης των διαδικασιών ασύλου. Όπως σημείωσε, το νέο Σύμφωνο προσφέρει την ευκαιρία ανατροπής αυτής της πραγματικότητας μέσω της αποτελεσματικής προστασίας των συνόρων, της ταχείας ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της συστηματικής εφαρμογής των αποφάσεων επιστροφής.

Η ελληνική πλευρά επανέλαβε την υποστήριξή της στην εφαρμογή των υποχρεωτικών διαδικασιών προελέγχου στα εξωτερικά σύνορα και των συνοριακών διαδικασιών ασύλου που προβλέπονται στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σύμφωνα με την Αθήνα, οι μηχανισμοί αυτοί μπορούν να περιορίσουν τις καταχρηστικές αιτήσεις διεθνούς προστασίας, να επιταχύνουν την έκδοση τελεσίδικων αποφάσεων και να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα των επιστροφών προς τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, το οποίο αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πλέον δύσκολα κεφάλαια της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Ο υπουργός υποστήριξε ότι οι αποφάσεις επιστροφής πρέπει να αποκτήσουν πρακτικό αντίκρισμα και να μην παραμένουν ανενεργές, ενώ χαιρέτισε τις συζητήσεις που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία νέων μηχανισμών, όπως οι κόμβοι επιστροφών και ο υπό διαμόρφωση Κανονισμός Επιστροφών. Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα την ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες τόσο για την επανεισδοχή υπηκόων τους όσο και για την καταπολέμηση των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Πλεύρης επιχείρησε επίσης να αναδείξει τη διάσταση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, επισημαίνοντας ότι το μεταναστευτικό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα που μεταφέρεται από το ένα κράτος-μέλος στο άλλο. Αντιθέτως, όπως υπογράμμισε, πρόκειται για μια κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί συντονισμένη δράση, κοινή ευθύνη και αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών-μελών. Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθούν να υφίστανται διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου, που δέχονται τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές πιέσεις, και κρατών του Βορρά που διαχρονικά δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις δευτερογενείς μετακινήσεις εντός της Ένωσης.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη χαρακτήρισε το νέο Σύμφωνο ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής των τελευταίων ετών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η επιτυχία του δεν είναι προδιαγεγραμμένη. Όπως ανέφερε, οι πολίτες θα αξιολογήσουν το νέο πλαίσιο όχι με βάση τις θεσμικές προβλέψεις του αλλά με γνώμονα την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών, τον περιορισμό της κατάχρησης του συστήματος ασύλου και την εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ίδια υπογράμμισε την ανάγκη συνεπούς εφαρμογής των κοινών κανόνων, ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία όσων έχουν πραγματική ανάγκη διεθνούς προστασίας και στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου είχε διμερή συνάντηση με τον αρμόδιο Γερμανό υφυπουργό για θέματα Μετανάστευσης, με αντικείμενο την εφαρμογή του Συμφώνου και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των επιστροφών. Παράλληλα, συναντήθηκε με ανώτερους αξιωματούχους του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και του International Centre for Migration Policy Development, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στην επιχειρησιακή συνεργασία, στα προγράμματα εθελούσιων επιστροφών, στην ανάπτυξη δυνατοτήτων διαχείρισης μεταναστευτικών ροών και στην υποστήριξη της εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου.

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