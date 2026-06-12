ΠΑΣΟΚ: Δωρεάν μετακινήσεις και κοινωνική κατοικία προτείνει ο Ανδρουλάκης

Η «πολιτική αλλαγή» περνά μέσα από το «Μαζί». Αυτό είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Κερατσίνι, επιχειρώντας να χτίσει γέφυρες με τη νέα γενιά σε νέα βάση. Σε αυτή την κατεύθυνση ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρότεινε τη θεσμοθέτηση της δωρεάν μετακίνησης με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών, ενώ προέταξε τις προτάσεις του κόμματος για την τετραήμερη εργασία και την κοινωνική κατοικία.

Στο «φουλ» οι προεκλογικές μηχανές

Η στόχευση στη νέα γενιά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να αντιστρέψει τη δημοσκοπική πίεση και να ανακτήσει την πολιτική πρωτοβουλία. Στο πλαίσιο αυτό, παράλληλα με τις δημόσιες παρεμβάσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού για την επικείμενη εκλογική «μάχη».

Σε πρώτο πλάνο μπαίνει και η συγκρότηση ψηφοδελτίων. Όπως ανέφεραν κομματικά στελέχη, ο Πέτρος Λάμπρου και η επιτροπή της οποίας ηγείται, εργάζεται «αθόρυβα» αλλά σταθερά.



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιλέγει να δώσει τον τόνο ως προς την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει, κατά τον ίδιο, το κόμμα. Βέβαια, συγχρόνως, δεν παρέλειψε να τραβήξει και… «αυτιά» στο εσωτερικό του Κινήματος, αφού διαμήνυσε ότι όποιος ακυρώνει τη «γραμμή» θα παύει να είναι μέλος.

Ωστόσο, την ίδια ώρα, υπάρχουν και εκείνοι που δεν κρύβουν τη δυσφορία τους για τις αποδόσεις της Παράταξης, με δεδομένο το πρέσινγκ που δέχεται το ΠΑΣΟΚ από τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Η εκδήλωση με τους νέους

Σε κάθε περίπτωση, η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να επενδύσει στην εξωστρέφεια. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η χθεσινή εκδήλωση στον πολυχώρο των Λιπασμάτων στο Κερατσίνι.



Πρόκειται για ένα «μοτίβο» εκδήλωσης το οποίο εγκαινίασε ένα νέο επικοινωνιακό προφίλ για τον επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στη Χαριλάου Τρικούπη φιλοδοξούν να «ταξιδέψει» σε όλη την Ελλάδα.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την πρόταση του κόμματός του για τις δωρεάν μετακινήσεις «μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομηρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών». Ως προς το δημοσιονομικό αποτύπωμα του συγκεκριμένου μέτρου, διευκρίνισε ότι το κόστος του ανέρχεται στα 30-35 εκατομμύρια ευρώ.

Ταυτόχρονα, μίλησε εκτενώς για την πρόταση του να καθιερωθεί η 4ήμερη εργασία σε μεγάλες εταιρείες για τις θέσεις έντασης διανοίας. Υπενθύμισε ότι πρόκειται για πιλοτική εφαρμογή και δεσμεύτηκε ότι εάν το ΠΑΣΟΚ βρεθεί στην κυβέρνηση θα είναι ένα από τα πρώτα μέτρα που θα εφαρμόσει. Όπως εξήγησε θα δοθούν φορολογικά κίνητρα σε εταιρείες με θέσεις εντάσεως διανοίας, δηλαδή μελετητικά γραφεία, δημιουργικό, εταιρείες software, κ.ά. και ο μισθός θα είναι ο ίδιος με σήμερα. Πρόκειται για μέτρο που έχει εφαρμοστεί σε άλλες 8 χώρες της Ευρώπης.

Επιπλέον, ο επικεφαλής του Κινήματος επανέφερε την πρόταση του σύμφωνα με τις πρόνοιες που ήδη έχει προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε «τα αδιάθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης να δοθούν και για κοινωνικούς λόγους. Η πρόταση προβλέπει να δοθεί ένα κομμάτι από τα αδιάθετα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα και εκείνη να κάνει μόχλευση, «άρα για κάθε ευρώ, να έχουμε περισσότερα ευρώ να αξιοποιήσουμε, και να διοχετευθούν στον πυλώνα της κοινωνικής κατοικίας».

Παρέμβαση στο Forum του Οικονομικού Ταχυδρόμου

Κατά την παρέμβασή του στο Forum του OT, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε εκ νέου τους τόνους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Επικεντρώθηκε στην αποδόμηση του διλήμματος «Μητσοτάκης ή χάος», που προκρίνουν κυβερνητικά στελέχη, ενώ έθεσε σε πρώτο πλάνο τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ περί «πολιτικής αλλαγής».

Αναφερθείς στην καθημερινότητα των πολιτών, από την ακρίβεια μέχρι τις συνθήκες στο Ε.Σ.Υ., ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την άποψη ότι «δεν περνούν καλά». Μάλιστα, υποστήριξε ότι «το αφήγημα ότι “μόνο Κυριάκος Μητσοτάκης υπάρχει, αυτός φέρνει τη σταθερότητα”, δεν είναι πιστευτό από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού».

Επίσης, καταλόγισε στον πρωθυπουργό «υπέρμετρη αλαζονεία», υπογραμμίζοντας ότι επί πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο η διαφθορά όσο και η ατιμωρησία κλιμακώθηκαν.

Βέβαια, δεν παρέλειψε να στρέψει τα «βέλη» του, όπως συνηθίζει το τελευταίο διάστημα, και κατά του Αλέξη Τσίπρα. «…Και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας είχαν πολλές ευκαιρίες. Και ο λαός έχει πολλές εμπειρίες. Θέλω να αξιολογήσουν τι είπαν και τι έκαναν και, μέσα από αυτήν την αξιολόγηση, να δώσουν μια ευκαιρία και στη δική μου γενιά στο ΠΑΣΟΚ. Για να εφαρμόσουμε μια άλλη πολιτική, με άλλη αντίληψη για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, για να πάει η χώρα μπροστά» σημείωσε χαρακτηριστικά.

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