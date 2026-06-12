Μητσοτάκης: Εκλογές την άνοιξη του 2027 με "μία κάλπη" και τέλος στα σενάρια για 4η θητεία

Η πολιτικά γεμάτη και ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε χθες το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του ΑΝΤ1 είχε αρκετές πολιτικές ειδήσεις.

Μεταξύ αυτών, η σαφήνεια του πρωθυπουργού ως προς την πρόθεση του να πάει σε εκλογές την άνοιξη του 2027, αν και παραδέχθηκε ότι έχει δεχθεί εισηγήσεις για το φθινόπωρο και εμφανίστηκε άκρως προβληματισμένος για την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου και την απόλυτη αδυναμία συνεννόησης ακόμα και για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Από την άλλη και ενόψει της προοπτικής για ένα νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης τον τρόπο αντιμετώπισης του από τη ΝΔ, σε περίπτωση που οι σκέψεις λάβουν σάρκα και οστά.

Ξεκινώντας από τον κ. Σαμαρά που είναι στην πραγματικότητα η βασική εκκρεμότητα για την αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε τα θετικά της πρωθυπουργίας του, με δεδομένο άλλωστε ότι χρημάτισε υπουργός αυτής. Εν συνεχεία όμως και με μια διατύπωση που υπενθύμισε το παρελθόν του κ. Σαμαρά και τα γεγονότα του 1993, έδειξε ενδεχομένως και τον τρόπο που θα τον αντιμετωπίσει πολιτικά η ΝΔ σε περίπτωση που κάνει πράξη τις προειδοποιήσεις του.

«Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης. Εμφανίστηκε μάλλον συνειδητοποιημένος ότι το ρήγμα που έχει ανοίξει δεν μπορεί να γεφυρωθεί, εφόσον ο κ. Σαμαράς πιστεύει αυτά που λέει και προσέθεσε στο ίδιο ύφος: «εύχομαι ότι θα πρυτανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι είναι κακό και για την υστεροφημία του να κάνει ζημιά στην παράταξη». Μένει να φανεί, αν ο κ. Σαμαράς θα σηκώσει το γάντι που του πέταξε ο κ. Μητσοτάκης. Σε κάθε περίπτωση, το σενάριο «σασμού» παραπέμπει μάλλον σε επιστημονική φαντασία, παρά τις κατά καιρούς εκκλήσεις στελεχών της ΝΔ.





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Ως προς τον έτερο πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, ο οποίος εκφράζει μεν την κριτική του σε πιο ήπιους τόνους, αλλά επί της ουσίας είναι σε απόλυτη απόσταση από το Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε μάλλον συγκαταβατικός, αναγνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει συμφωνία στα πάντα. «Από μένα, όμως, η σχέση θα είναι πάντα αξιοπρεπής και λειτουργική», τόνισε.

Η στρατηγική της μίας κάλπης

Με αυτά τα δεδομένα, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ιδιαίτερα στην ανάγκη να προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση ξορκίζοντας τα σενάρια για δεύτερες και τρίτες εκλογές, με αυτό που έχει περιγραφεί ως «στρατηγική της μίας κάλπης». Περιγράφοντας ένα περιβάλλον πολιτικού κατακερματισμού, όπου είναι δύσκολο τα κόμματα να συνεννοηθούν μεταξύ τους έστω και για τα βασικά, ο κ. Μητσοτάκης θέλησε από τώρα να ξορκίσει τη λογική της χαλαρής ψήφου ή τη σκέψη ότι μπορεί μετά από δεύτερες κάλπες η ΝΔ να πάρει εντολή διακυβέρνησης, αλλά νωρίτερα οι πολίτες να έχουν στείλει μήνυμα διαμαρτυρίας.

«Τη Δευτέρα των εκλογών η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση, αλλά τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός», είπε ο κ. Μητσοτάκης, ξεκόβοντας παράλληλα και τα σενάρια για αλλαγή αρχηγού στη ΝΔ εν κινήσει, αν προκύπτει μεν δυνατότητα κυβερνητικής συνεργασίας, αλλά με όρο να μην είναι αυτός πρωθυπουργός. «Οι πολίτες δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν και πρωθυπουργό», είπε ο κ. Μητσοτάκης, συνδέοντας στην πραγματικότητα την ψήφο στη ΝΔ με την ψήφο εμπιστοσύνης στον ίδιον να συνεχίσει για μια τρίτη τετραετία στα ηνία της χώρας. Ξεκαθάρισε πάντως ότι τέταρτη θητεία δεν θα υπάρξει, καθώς μπορεί να φανταστεί τη ζωή και εκτός πολιτικής.





«Έχω την εμπειρία, τη διάθεση και τη γνώση και κάποιο διεθνές κύρος να είμαι ο κατάλληλος - θα το κρίνει ο ελληνικός λαός - να ηγηθώ μίας προσπάθειας να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα και να εξασφαλίσω ότι δεν θα ξαναπάμε πίσω», είπε ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους πολίτες και προτάσσοντας αυτό που θεωρείται ως τώρα το δυνατό του χαρτί, η καταλληλότητα για πρωθυπουργία δηλαδή σε ένα περιβάλλον πολυκρίσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης θα περιμένει αποτελέσματα και από το πακέτο της ΔΕΘ, το οποίο φωτογράφισε, αλλά δεν προσδιόρισε απόλυτα ως προς τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Ξόρκισε πάντως το σενάριο επαναφοράς 13ου μισθού, με κυβερνητικά στελέχη να έχουν επισημάνει αρκετές φορές ότι στο επίκεντρο των εξαγγελιών θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η αγορά.

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