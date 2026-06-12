Υπουργείο Ναυτιλίας: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το Μεταφορικό Ισοδύναμο επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, για το έτος 2023 του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων», την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια και τις επιμέρους κατηγορίες νησιών βάσει πληθυσμού.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4113.80-02/1501/29-12-2023 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση “Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) για το έτος 2023”» (Β’ 7574), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 4113.80-02/3111/2025.

Σημειώνεται ότι υποβάλλονται μόνο τα παραστατικά της συγκεκριμένης περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών για χρηματοδότηση, από 1-1-2023 έως και 31-12-2023.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής : https://www.ynanp.gr/el/gr-epikoinwnias-enhmerwshs/dt-2026-06-11-105123/



Στην ιστοσελίδα της Δράσης :



https://metaforikoisodynamo.gr/

Στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ :



https://efepae.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%af-8/

Στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Μονάδας του ΕΦΕΠΑΕ για την Περιφέρεια Κρήτης - Αναπτυξιακής Κρήτης : https://www.ank.gr/el/enarxi-ypovolis-aitiseon-gia-to-metaforiko-isodynamo-epicheiriseon-etoys-2023-1

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