Ευρώπη: Ποια είναι τα χειρότερα αεροδρόμια – Στον ''πάτο'' το «Νίκος Καζαντζάκης»

Δύο ελληνικά αεροδρόμια βρέθηκαν στις τελευταίες θέσεις νέας διεθνούς κατάταξης της AirHelp, η οποία αξιολόγησε 279 αεροδρόμια από 76 χώρες με βάση την ακρίβεια των πτήσεων, την εμπειρία των επιβατών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, το αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου κατετάγη 271ο μεταξύ των 279 αεροδρομίων που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα, ενώ το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου βρέθηκε στην 268η θέση.

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε στοιχεία που αφορούν την περίοδο από τον Μάιο του 2025 έως τον Απρίλιο του 2026. Στη βαθμολογία συνυπολογίστηκαν η συνέπεια των πτήσεων, η εμπειρία των επιβατών και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, με τη μεγαλύτερη βαρύτητα να δίνεται στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Το αεροδρόμιο της Ρόδου βρέθηκε χαμηλά στην κατάταξη κυρίως λόγω των επιδόσεών του στις αφίξεις και αναχωρήσεις, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 6,5 στα 10 στον συγκεκριμένο τομέα.

Στις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής λίστας βρέθηκαν επίσης το αεροδρόμιο της Λισαβόνας, το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ και το αεροδρόμιο της Νίκαιας, στη Γαλλία.





Τα καλύτερα αεροδρόμια της Ευρώπης

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης βρέθηκε το αεροδρόμιο του Μπόντο στη Νορβηγία, το οποίο κατέλαβε την ένατη θέση παγκοσμίως. Ακολούθησε το αεροδρόμιο του Μπίλουντ στη Δανία, ενώ στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης βρέθηκαν επίσης το αεροδρόμιο του Μπιλμπάο στην Ισπανία, το αεροδρόμιο του Μπέργκεν στη Νορβηγία και το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Πηγή: https://www.lifo.gr

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