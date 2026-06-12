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ΚΟΣΜΟΣ
Πρωθυπουργός Πακιστάν: Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για ειρηνευτική συνθήκη
Ιράν - ΗΠΑ
clock 20:40 | 12/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαχμπάζ Σαρίφ δήλωσε την Παρασκευή ότι έχει επιτευχθεί το τελικό, συμφωνημένο κείμενο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή.

«Εν μέσω των εντατικών προσπαθειών διαμεσολάβησης που καταβάλλει το Πακιστάν, έχουμε πλήρη επίγνωση της αδιάκοπης εκστρατείας παραπληροφόρησης που διεξάγουν όσοι επιθυμούν να υπονομεύσουν τη συμφωνία ειρήνης. Αφήνοντας κατά μέρος τον θόρυβο, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί τελικό, αμοιβαία αποδεκτό κείμενο της συμφωνίας ειρήνης και ότι το Πακιστάν συνεργάζεται πλέον στενά και με τις δύο πλευρές για να οριστικοποιήσει τα επόμενα βήματα. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα», δήλωσε μέσω X ο Πακιστανός πρωθυπουργός.

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