Πρωθυπουργός Πακιστάν: Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για ειρηνευτική συνθήκη

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαχμπάζ Σαρίφ δήλωσε την Παρασκευή ότι έχει επιτευχθεί το τελικό, συμφωνημένο κείμενο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή.

«Εν μέσω των εντατικών προσπαθειών διαμεσολάβησης που καταβάλλει το Πακιστάν, έχουμε πλήρη επίγνωση της αδιάκοπης εκστρατείας παραπληροφόρησης που διεξάγουν όσοι επιθυμούν να υπονομεύσουν τη συμφωνία ειρήνης. Αφήνοντας κατά μέρος τον θόρυβο, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί τελικό, αμοιβαία αποδεκτό κείμενο της συμφωνίας ειρήνης και ότι το Πακιστάν συνεργάζεται πλέον στενά και με τις δύο πλευρές για να οριστικοποιήσει τα επόμενα βήματα. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα», δήλωσε μέσω X ο Πακιστανός πρωθυπουργός.

Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε μέσω X ότι μια συμφωνία «δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά».

The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.







In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026 Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, σημειώνοντας ωστόσο πως η τελική συμφωνία παραμένει υπό διαπραγμάτευση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε την ανάρτηση του Αραγτσί στα δικά του social media. Η φαινομενική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις έρχεται μετά από τριήμερη ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ αυτή την εβδομάδα, γεγονός που απείλησε να επαναφέρει τη Μέση Ανατολή σε πλήρη πολεμική σύγκρουση. Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες ότι οι χώρες βρίσκονται στο κατώφλι μιας συμφωνίας. Ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου έχει προκαλέσει αναταραχή στην περιοχή και έχει ουσιαστικά διακόψει τις αποστολές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο. Από τις 7 Απριλίου ισχύει εύθραυστη εκεχειρία, η οποία παραμένει σε ισχύ εν μέσω προσπαθειών για την επίτευξη μιας συνολικής διπλωματικής λύσης

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