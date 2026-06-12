Στο «αέρα» η υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν την Κυριακή στη Γενεύη

Σε νέο διπλωματικό θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη διέρρευσε στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ότι το υπό διαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόησης (MoU) μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν περιλαμβάνει δέσμευση της Ουάσινγκτον για «μόνιμη και άμεση παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου», άρση κυρώσεων και τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Λίγη ώρα αργότερα, ο Πρόεδρος Τραμπ επιτέθηκε στο Ιράν, λέγοντας ότι τα όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας είναι fake news.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Fars, το οποίο επικαλείται πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης της Τεχεράνης, οι πληροφορίες που υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν συμφωνία στη Γενεύη την Κυριακή είναι ψευδείς.

Δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία για την υπογραφή, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη.

Το Ιράν, από την πλευρά του, χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αποφασίσει και έχει δηλώσει ότι δεν έχει δώσει την τελική του έγκριση.

To ιρανικό μνημόνιο κατανόησης



Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr δημοσίευσε ένα σχέδιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες το οποίο, εάν εγκριθεί, θα εξασφαλίσει την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένων κεφαλαίων εντός 60 ημερών.

Το πρακτορείο, επικαλούμενο πηγή κοντά στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει την «απελευθέρωση 24 δισ. δολαρίων από τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν κατά τη διάρκεια της τελικής περιόδου διαπραγματεύσεων των 60 ημερών».

Προσθέτει ότι το ήμισυ του ποσού αυτού θα «διατεθεί στο Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων».

Οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι η απελευθέρωση οποιωνδήποτε ιρανικών κεφαλαίων θα εξαρτηθεί από την τήρηση της συμφωνίας εκ μέρους του Ιράν και την πραγματοποίηση παραχωρήσεων από την πλευρά του.

Τα κρατικά ΜΜΕ του Ιράν ισχυρίζονται ότι, σύμφωνα με ένα σχέδιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τεχεράνη δεν θα παραχωρήσει τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ.

«Το Ιράν δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση σε αυτό το κείμενο να παραχωρήσει τη διαχείριση του στενού ή την αποκατάσταση των συνθηκών που ίσχυαν πριν από την αμερικανική και ισραηλινή στρατιωτική επιθετικότητα», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το οποίο αναφέρθηκε στις «γενικές γραμμές του τρέχοντος κειμένου» που βρίσκεται σε φάση οριστικοποίησης.

Η διάψευση Τραμπ



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέφυγε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να καταδικάσει το Ιράν, αφότου τα ιρανικά ΜΜΕ δημοσίευσαν εκτενείς αναφορές σχετικά με τους όρους μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που βρίσκεται σε στάδιο διαπραγμάτευσης.

«Οι όροι που διέρρευσε το Ιράν στα Fake News δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν εγγράφως», δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Αυτό που είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας, δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια. Είναι πολύ ανέντιμοι άνθρωποι για να συνεργαστεί κανείς μαζί τους. Με αυτούς, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως η διαπραγμάτευση με καλή πίστη» και πρόσθεσε: «Καλύτερα να συμμαζευτούν, και ΓΡΗΓΟΡΑ!»

Τραμπ: «Έχουμε κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν - Δεν χρειαζόμαστε τη G7»

Νωρίτερα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε οποιαδήποτε υποστήριξη από την G7 ως «άσχετη» και ισχυρίστηκε ότι «έχουμε κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν», σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη που μεταδόθηκε από το ιταλικό κανάλι La7 την Παρασκευή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ανταποκριτή του καναλιού στην Ουάσινγκτον.

Όταν ρωτήθηκε αν είχε κάποιο μήνυμα για τους ηγέτες της G7, ο Τραμπ απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάστηκαν εξωτερική υποστήριξη.

«Δεν χρειαζόμασταν καμία υποστήριξη. Έτσι, έχουμε κερδίσει τον πόλεμο. Ήταν κάπως άσχετο, άσχετο! Πρέπει να φύγω. Βρίσκομαι σε μια σημαντική συνάντηση, αλλά έχουμε κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν χρειαζόμασταν τη βοήθειά τους», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ενόψει της συνόδου κορυφής της G7, η οποία είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βρετανία: Η πυρκαγιά στο κέντρο ψυχαγωγίας σκότωσε τα ζώα