Βρετανία: Η πυρκαγιά στο κέντρο ψυχαγωγίας σκότωσε τα ζώα

Τραγωδία προκλήθηκε από φωτιά που ξέσπασε στη Βρετανία, συγκεκριμένα στην περιοχή Γουότερμιλ, στο Μπάντινγκφορντ του Χέρτφορντσαϊρ.

Ο μίνι ζωολογικός κήπος, ονόματι «The Jungle Box», που άνοιξε πριν ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 2025, και στον οποίο ξέσπασε η πυρκαγιά τα ξημερώματα της Πέμπτης 11 Ιουνίου, έγινε παρανάλωμα του πυρός, το ίδιο και τα κατοικίδια που ήταν μαζεμένα σε μια γωνιά. Τα ζώα, σουρικάτες, κουκουβάγιες, ιγκουάνα, γιγάντιες χελώνες και ένα φίδι μήκους 5 μέτρων, πέθαναν, με βάση το ρεπορτάζ της «Mirror» με πηγή την Πυροσβεστική Υπηρεσία της περιοχής.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Ντάρεν Κουκ, δήλωσε: «Τις πρώτες πρωινές ώρες λάβαμε κλήσεις για μια σημαντική πυρκαγιά στο "The Jungle Box" στο Μπάντινγκφορντ.

Τα πληρώματα εργάστηκαν σκληρά για να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε γειτονικά κτίρια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα πληρώματα για τον επαγγελματισμό και τη σκληρή δουλειά τους, καθώς και τους συναδέλφους του κέντρου ελέγχου πυρκαγιών για την ψυχραιμία και την αποτελεσματική διαχείριση των κλήσεων. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ζώα που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της πυρκαγιάς δεν κατάφεραν να επιβιώσουν».







Βρετανία: Επέζησε χελωνάκι



Ωστόσο, στην επιχείρηση κρυβόταν μια ευχάριστη έκπληξη, οιονεί ανακουφιστική ανάμεσα στο ζόφο του θανάτου. Ανακάλυψαν οι Αρχές, συγκεκριμένα, ένα χελωνάκι ανάμεσα στις στάχτες. «Έχουμε να μοιραστούμε κάποια συγκινητικά νέα μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο "Jungle Box" στο Μπάντινγκφορντ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς, ανακαλύψαμε, προς μεγάλη μας έκπληξη, ένα μωρό χελωνάκι ζωντανό μέσα στα ερείπια, παρά τους αρχικούς φόβους ότι όλα τα ζώα είχαν πεθάνει. Μια μικρή αλλά σημαντική στιγμή μετά από ένα πολύ δύσκολο περιστατικό.

Η έρευνά μας για τα αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζεται» ανέφεραν στα social media.

Πηγή: parapolitika.gr

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