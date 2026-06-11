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GOSSIP - LIFESTYLE
Η Δέσποινα Καμπούρη αποχωρεί από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα
καμπούρη
clock 17:00 | 11/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Δέσποινα Καμπούρη  έκανε γνωστό πως δεν πρόκειται να συνεχίσει την επόμενη σεζόν στην εκπομπή Πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Κατά την ίδια βασική αιτία είναι το πρωινό ξύπνημα.

«Εγώ δεν θα είμαι του χρόνου στο “Πρωινό”, το έχουμε συζητήσει με το κανάλι και έχει τελειώσει. Οπότε, δεν μπορώ να σου μιλήσω για περικοπές στο budget, δεν έχω μπει σε τέτοιες συζητήσεις», δηλώνει η Δέσποινα Καμπούρη στην κάμερα του Happy Day 

«Αυτό το πρωινό ξύπνημα είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν το περίμενα. Ήταν όμως μία πραγματικά πολύ ωραία χρονιά για μένα, ίσως από τις καλύτερες» είπε η δημοσιογράφος. 

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