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GOSSIP - LIFESTYLE
Ρένια Λουϊζίδου: «Φρικάρω όταν βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις»
λουιζιδου
clock 11:00 | 11/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Ρένια Λουιζίδου βρέθηκε καλεσμένη στο Στούντιο 4 και μίλησε για την σχέση της με τον χρόνο και στο πώς αντιδρά στις επαναλήψεις πετυχημένων σειρών.

«Όταν βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις φρικάρω. Και τότε και τώρα και πάντα. Νομίζεις ότι έχεις άλλη φάτσα, άλλη φωνή. Βλέπω κάτι καλό, αλλά δεν είναι αρκετό», είπε η ηθοποιός.

«Είναι λίγο πιο ισότιμα ή είναι “σαν πολύ κάτσατε”.  Ήταν άλλη η εποχή. Αν δεν περνούσαν 10 – 15 χρόνια δεν σε λέγανε συνάδελφο», συμπλήρωσε 

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Ρένια Λουιζίδου επαναλήψεις
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