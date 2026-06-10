Άντζελα Δημητρίου: «Ετοιμάζω την αυτοβιογραφία μου, μπορεί να γίνει ταινία»

Η Άντζελα Δημητρίου μίλησε στην εκπομπή Happy Day και αποκάλυψε πως σχεδιάζει να εκδώσει την αυτοβιογραφία της μέσα στο επόμενο έτος, ενώ παράλληλα δεν εμφανίζεται αρνητική στην προοπτική να μεταφερθεί η πορεία της ζωής της στον κινηματογράφο.

«Ήδη ετοιμάζω το βιβλίο μου, το οποίο θα είναι έτοιμο του χρόνου, αν σας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μπορώ να αποφασίσω από τώρα αν θα γίνει ταινία, αλλά μπορεί να γίνει», εξομολογήθηκε αρχικά η τραγουδίστρια.

Αναφερόμενη στο ποια ηθοποιός θα μπορούσε να την υποδυθεί σε μια πιθανή κινηματογραφική μεταφορά, δήλωσε με χιούμορ: «Τον πρώτο ρόλο τον έχω εγώ. Από εκεί και πέρα θα επιλέξει ο σκηνοθέτης που θα είναι, όλοι…».

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