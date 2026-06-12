«Έπεσε» το Meta, πρόβλημα σύνδεσης σε Facebook, Messenger, Instagram σε πολλές χώρες

Η πλατφόρμα του Facebook έχει πολλά προβλήματα και έχουν καταγραφεί μυνήματα από χρήστες πως έχει πέσει. Τα προβλήματα εμφανίζονται στην Ελλάδα από το απόγευμα της Παρασκευής, κυρίως στο Messenger το οποίο τους «πετάει» εκτός πλατφόρμας.

Αλλοι κάνουν παράπονα ότι δεν μπορούν να μπουν ούτε στην αρχικά σελίδα του Facebook, ενώ έχει πέσει και το Instagram. Προς το παρόν δεν είναι σαφές τι έχει προκαλέσει το πρόβλημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο - Μεταναστευτικό: Πανό και πολίτες στην "καυτή" συνεδρίαση για τη δομή μεταναστών