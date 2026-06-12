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ΚΟΣΜΟΣ
«Έπεσε» το Meta, πρόβλημα σύνδεσης σε Facebook, Messenger, Instagram σε πολλές χώρες
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clock 17:18 | 12/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η πλατφόρμα του Facebook έχει πολλά προβλήματα και έχουν καταγραφεί μυνήματα από χρήστες πως έχει πέσει. Τα προβλήματα εμφανίζονται στην Ελλάδα από το απόγευμα της Παρασκευής, κυρίως στο Messenger το οποίο τους «πετάει» εκτός πλατφόρμας.

Αλλοι κάνουν παράπονα ότι δεν μπορούν να μπουν ούτε στην αρχικά σελίδα του Facebook, ενώ έχει πέσει και το Instagram. Προς το παρόν δεν είναι σαφές τι έχει προκαλέσει το πρόβλημα.

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