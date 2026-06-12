Έτοιμοι για εκλογές οι γιατροί του Ηρακλείου - Οι τρεις συνδυασμοί και η ηλεκτρονική ψήφος

Στην τελική ευθεία για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης, μπαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί το διήμερο Κυριακής 14 και Δευτέρας 15 Ιουνίου, με μια σημαντική καινοτομία.
Για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα.
Το ιατρικό σώμα του Ηρακλείου καλείται με την ψήφο του να στελεχώσει τα εξής θεσμικά όργανα:
• Το Διοικητικό Συμβούλιο
• Το Πειθαρχικό Συμβούλιο
• Την Εξελεγκτική Επιτροπή
• Τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου .
Η ηγεσία του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου διεκδικείται από τρεις παρατάξεις, οι οποίες εκπροσωπούνται από έμπειρα στελέχη του υγειονομικού κλάδου.
Είναι οι:
«Γιατροί στην πρώτη γραμμή»: Με επικεφαλής τον Νίκο Τσακουντάκη, γενικό οικογενειακό γιατρό και διευθυντή του ΕΣΥ.
(ο κ. Νίκος Τσακουντάκης)
«Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών»: Με επικεφαλής τον Βασίλη Κούδα, ψυχίατρο και διευθυντή του ΕΣΥ.
(ο κ. Βασίλης Κούδας)
«Δύναμη Υγείας» – Ανεξάρτητη Κίνηση Γιατρών: Με επικεφαλής τον απερχόμενο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, Αλέξανδρο Πατριανάκο, καρδιολόγο και διευθυντή του ΕΣΥ.
(ο κ. Αλέξανδρος Πατριανάκος)
Η πλατφόρμα θα ανοίξει την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7:00πμ και θα παραμείνει ανοιχτή ως τη δύση του ήλιου της Δευτέρας 15 Ιουνίου στις 8:36μμ
Θα σταλεί σχετικός προσωπικός και μοναδικός σύνδεσμος στο κινητό τηλέφωνο και στο email των μελών, προκειμένου να ψηφίσουν.
Όπως επισημαίνεται, όποιος γιατρός δεν έχει email ή smart phone, δεν θα έχει δυνατότητα ψηφοφορίας.
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