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ΚΡΗΤΗ
Έτοιμοι για εκλογές οι γιατροί του Ηρακλείου - Οι τρεις συνδυασμοί και η ηλεκτρονική ψήφος
συνταγογράφηση - γιατρός
clock 14:38 | 12/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στην τελική ευθεία για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης, μπαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί  το διήμερο Κυριακής 14 και Δευτέρας 15 Ιουνίου, με μια σημαντική καινοτομία.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα.

Το ιατρικό σώμα του Ηρακλείου καλείται με την ψήφο του να στελεχώσει τα εξής θεσμικά όργανα:

•    Το Διοικητικό Συμβούλιο

•    Το Πειθαρχικό Συμβούλιο

•    Την Εξελεγκτική Επιτροπή

•    Τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου .

Η ηγεσία του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου διεκδικείται από τρεις  παρατάξεις, οι οποίες εκπροσωπούνται από έμπειρα στελέχη του υγειονομικού κλάδου.

Είναι οι:

«Γιατροί στην πρώτη γραμμή»: Με επικεφαλής τον Νίκο Τσακουντάκη, γενικό οικογενειακό γιατρό και διευθυντή του ΕΣΥ.

νίκος τσακουντάκης

(ο κ. Νίκος Τσακουντάκης)

«Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών»: Με επικεφαλής τον Βασίλη Κούδα, ψυχίατρο και διευθυντή του ΕΣΥ.

Βασίλης Κούδας

(ο κ. Βασίλης Κούδας)

«Δύναμη Υγείας» – Ανεξάρτητη Κίνηση Γιατρών: Με επικεφαλής τον απερχόμενο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, Αλέξανδρο Πατριανάκο, καρδιολόγο και διευθυντή του ΕΣΥ.

Αλέξανδρος Πατριανάκος

(ο κ. Αλέξανδρος Πατριανάκος)

Η πλατφόρμα θα ανοίξει την Κυριακή 14  Ιουνίου  στις 7:00πμ και θα παραμείνει ανοιχτή ως  τη δύση του ήλιου της Δευτέρας 15 Ιουνίου  στις 8:36μμ

Θα σταλεί σχετικός προσωπικός και μοναδικός σύνδεσμος στο κινητό  τηλέφωνο και στο email των μελών, προκειμένου να ψηφίσουν.

Όπως επισημαίνεται, όποιος γιατρός δεν έχει email ή smart phone, δεν θα έχει δυνατότητα ψηφοφορίας.

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