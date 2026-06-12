Έτοιμοι για εκλογές οι γιατροί του Ηρακλείου - Οι τρεις συνδυασμοί και η ηλεκτρονική ψήφος

Στην τελική ευθεία για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης, μπαίνει ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί το διήμερο Κυριακής 14 και Δευτέρας 15 Ιουνίου, με μια σημαντική καινοτομία.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα.



Το ιατρικό σώμα του Ηρακλείου καλείται με την ψήφο του να στελεχώσει τα εξής θεσμικά όργανα:

• Το Διοικητικό Συμβούλιο



• Το Πειθαρχικό Συμβούλιο



• Την Εξελεγκτική Επιτροπή



• Τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου .

Η ηγεσία του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου διεκδικείται από τρεις παρατάξεις, οι οποίες εκπροσωπούνται από έμπειρα στελέχη του υγειονομικού κλάδου.



Είναι οι:

«Γιατροί στην πρώτη γραμμή»: Με επικεφαλής τον Νίκο Τσακουντάκη, γενικό οικογενειακό γιατρό και διευθυντή του ΕΣΥ.

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(ο κ. Νίκος Τσακουντάκης)

«Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών»: Με επικεφαλής τον Βασίλη Κούδα, ψυχίατρο και διευθυντή του ΕΣΥ.

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(ο κ. Βασίλης Κούδας)

«Δύναμη Υγείας» – Ανεξάρτητη Κίνηση Γιατρών: Με επικεφαλής τον απερχόμενο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, Αλέξανδρο Πατριανάκο, καρδιολόγο και διευθυντή του ΕΣΥ.

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(ο κ. Αλέξανδρος Πατριανάκος)

Η πλατφόρμα θα ανοίξει την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7:00πμ και θα παραμείνει ανοιχτή ως τη δύση του ήλιου της Δευτέρας 15 Ιουνίου στις 8:36μμ

Θα σταλεί σχετικός προσωπικός και μοναδικός σύνδεσμος στο κινητό τηλέφωνο και στο email των μελών, προκειμένου να ψηφίσουν.

Όπως επισημαίνεται, όποιος γιατρός δεν έχει email ή smart phone, δεν θα έχει δυνατότητα ψηφοφορίας.

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