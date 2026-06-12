Ντόναλντ Τραμπ: Θέμα ημερών οι υπογραφές της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν στην Ευρώπη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη πως έχει επιτευχθεί μια «πολύ καλή συμφωνία» με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες, «μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα».

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο, παρουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

«Τα Στενά (του Ορμούζ) θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε, κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα, ίσως το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ είπε πως επικοινώνησε το βράδυ της Πέμπτης με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ νωρίτερα συνομίλησε με τους ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλους. Σκόπευε επίσης να συζητήσει με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Trump on Iran:







There could be a signing over the weekend in Europe.







I won't be able to be there, but JD Vance will be there. pic.twitter.com/y6DQE8ayEs — Clash Report (@clashreport) June 11, 2026

Η συμφωνία διασφαλίζει, σύμφωνα με τον Τραμπ, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. «Το πιο σημαντικό είναι πως έχουμε μια συμφωνία που προβλέπει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, κάτι που ήταν ο βασικός σκοπός όσων χρειάστηκε να περάσουμε για να το πετύχουμε αυτό. Επομένως, ήταν κάτι πολύ σημαντικό», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει μέσω Truth Social πως αποφάσισε να ακυρώσει τις αποψινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, θεωρώντας πως είναι θέμα χρόνου η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. «Δεδομένου ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ακύρωσα τις επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς στο Ιράν που είχαν προγραμματιστεί για απόψε», ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.



Από τα μέσα Μαρτίου, ο πρόεδρος Τραμπ έχει κατ’ επανάληψη ισχυριστεί πως είναι κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Ιράν: Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις ΗΠΑ



Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις ΗΠΑ και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις «κόκκινες γραμμές» του στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες Πέμπτη ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών είπε πως τα σχόλια σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο υπογραφής μιας συμφωνίας δεν είναι κάτι παραπάνω από εικασίες, υπογραμμίζοντας πως τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Συμπλήρωσε πως ένα μεγάλο μέρος του υπό διαπραγμάτευση σχεδίου είχε οριστικοποιηθεί, αλλά οι ΗΠΑ άλλαξαν επανειλημμένως τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

Η Τεχεράνη δεν έχει εγκρίνει σχέδιο συμφωνίας με την Ουάσινγκτον



Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε το βράδυ της Πέμπτης πως η Τεχεράνη δεν έχει εγκρίνει κείμενο που θα οδηγούσε στην επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

«Δεν έχει εγκριθεί κείμενο για ένα μνημόνιο συναντίληψης με τις ΗΠΑ», αναφέρει το Fars που επικαλείται μια καλά πληροφορημένη πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν.

Άλλο ένα ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, τo Tasnim, διέψευσε τα σχόλια Τραμπ, υπενθυμίζοντας παλαιότερες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ. «Μέχρι το Ιράν να ανακοινώσει την ολοκλήρωση τυχόν συμφωνίας, οποιαδήποτε δήλωση του Τραμπ επί του θέματος αυτού θα πρέπει να θεωρείται ανάλογη των προηγούμενων δηλώσεών του», υπογράμμισε.

Από την άλλη, το ισραηλινό Channel 12, ισχυρίζεται πως η Τεχεράνη χλευάζει τις δηλώσεις Τραμπ, καθώς το πρακτορείο Tasnim σχολίασε ότι «ο Τραμπ έχει ανακοινώσει 38 φορές πως η συμφωνία είναι κοντά». Το πρακτορείο πρόσθεσε πως κάθε δήλωση του Τραμπ πρέπει να αγνοείται μέχρι να υπάρξει επίσημη ιρανική ανακοίνωση.

«Εμείς θέσαμε τους όρους», λένε οι Ιρανοί



Το Ιράν υποβαθμίζει τις αμερικανικές θριαμβολογίες, ξεκαθαρίζοντας ότι τίποτα δεν είναι ακόμα οριστικό.

Οι Ιρανοί αξιωματούχοι τονίζουν με νόημα ότι «εμείς θέσαμε τους όρους», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγκάστηκε να αποδεχθεί τις δικές τους προτάσεις για να προχωρήσει η διαδικασία.

Πού καταγράφεται πραγματική πρόοδος



Παρά το χάσμα στη ρητορική, ορισμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι υπάρχει κινητικότητα στο παρασκήνιο. Σύμφωνα με το Axios, Ιρανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν ξένες κυβερνήσεις πως οι πρόσφατες επαφές οδήγησαν σε μια καταρχήν συμφωνία (συμφωνία επί της αρχής), η οποία τελεί υπό την τελική έγκριση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Τρεις πηγές επιβεβαίωσαν στο Axios ότι οι συνομιλίες της Τετάρτης στην Τεχεράνη, ανάμεσα στον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί και τον απεσταλμένο του Κατάρ, Άλι αλ-Θαουάντι, συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ και κατάφεραν να γεφυρώσουν τις κυριότερες εκκρεμότητες. Οι διαμεσολαβητές εκτιμούσαν ότι το κείμενο που διαμορφώθηκε θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό και από την Ουάσινγκτον.

Οι εναπομείνασες διαφορές έχουν περιοριστεί σε τρία συγκεκριμένα ζητήματα:

Ο μηχανισμός για την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων (βασική προτεραιότητα της Τεχεράνης).



Οι όροι για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας 60 ημερών.



Το πλαίσιο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εντός αυτού του διμήνου.



Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα της τελευταίας νύχτας ενέτειναν τη δυσπιστία του Ιράν απέναντι στις πραγματικές προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Το διπλωματικό παρασκήνιο των ημερών



Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι οι εβδομαδιαίες συναντήσεις στο Ιράν βοήθησαν να καμφθούν οι αντιρρήσεις γύρω από τη σειρά παροχής των οικονομικών ελαφρύνσεων και τις λεπτομέρειες των μελλοντικών πυρηνικών συνομιλιών.

Το Ιράν είχε στείλει την τελευταία εκδοχή του σχεδίου στις ΗΠΑ μέσω του Κατάρ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιστρέψει το κείμενο πριν από περίπου δύο εβδομάδες με δικές του διορθώσεις, ζητώντας πιο αυστηρές διατυπώσεις για τα πυρηνικά, ενώ έδειχνε ενοχλημένος από την καθυστέρηση της ιρανικής πλευράς να απαντήσει.

Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλασσαν στρατιωτικά πλήγματα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονταν σε διαρκή ανοιχτή γραμμή με τους Καταριανούς διαμεσολαβητές. Εντούτοις, σημειώνεται ότι ο Τραμπ εκφράζει αισιοδοξία για λύση εδώ και έναν μήνα, χωρίς να έχει παρουσιάσει ακόμη κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα.

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