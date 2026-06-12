Οι φτωχοί Απόστολοι. Του πατρός Δημητρίου Μπόκου*

Το Πεντηκοστάριο έκλεισε. Ο τεράστιος κύκλος των κινητών εορ-τών του Πάσχα, από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου μέ-χρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων συμπληρώθηκε. Ξαναμπαίνουμε στην ομαλή ροή του λειτουργικού εκκλησιαστικού έτους. Η ανάγνωση του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου τελείωσε και άρχισε ήδη από την προη-γούμενη Κυριακή η ανάγνωση του κατά Ματθαίον.

Ο Χριστός καλεί σήμερα τους πρώτους μαθητές του. Ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, αποτελούν την απαρχή των απο-στόλων (Κυριακή Β΄ Ματθαίου).

Ο Χριστός συμπλήρωσε σιγά-σιγά την ομάδα των δώδεκα (ΙΒ΄) και στη συνέχεια των εβδομήκοντα (Ο΄) αποστόλων. Στη διάρκεια των τριών ετών που ήταν μαζί τους, φρόντισε να τους προετοιμάσει με κάθε τρόπο για τη μεγάλη τους αποστολή. Τους έστελνε και σε μικρές περιοδείες στις πόλεις και τα χωριά του Ισραήλ, για να εκπαιδεύονται στην αποστολική δράση.

Τους προίκιζε με τα πνευματικά εφόδια που ήταν απαραίτητα για το έργο τους, εφιστούσε όμως ιδιαίτερα την προσοχή τους να μην α-γωνιούν για τα υλικά. «Μη κτήσησθε χρυσόν μηδέ άργυρον μηδέ χαλκόν εις τας ζώνας υμών». Μην κουβαλάτε πορτοφόλια με λεφτά, τους έ-λεγε. Ούτε σακούλι με προμήθειες να έχετε, ούτε δύο χιτώνες, ούτε υ-ποδήματα, ούτε ραβδί. «Άξιος γαρ εστιν ο εργάτης της τροφής αυτού». Θα σας τρέφουν αυτοί για τους οποίους εργάζεστε (Ματθ. 10, 9-10).

Έτσι ο Χριστός νομοθέτησε, «τοις το Ευαγγέλιον καταγγέλλουσιν εκ του Ευαγγελίου ζην». Διέταξε, όσοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο, να ζουν από τη συνδρομή εκείνων που ακούνε το ευαγγελικό κήρυγμα.

Οι απόστολοι όμως, μιμούμενοι την πτωχεία του Κυρίου τους, χρησιμοποίησαν γενικά με φειδώ το δικαίωμα αυτό. Έκαναν περιορι-σμένη και διακριτική χρήση του, «μηδεμίαν εν μηδενί διδόντες προσκο-πήν», αποφεύγοντας δηλαδή κάθε αφορμή σκανδάλου, «ίνα μη μω-μηθή η διακονία». Για να μην υπάρξει καμμιά μομφή, καμμιά κατηγορία εναντίον του έργου τους, που ήταν η κήρυξη του Ευαγγελίου (Α΄ Κορ. 9, 12).

Έτσι, για να είναι αληθινοί διάκονοι του Θεού, για να μην προκα-λούν και σκανδαλίζουν τους πιστούς, έζησαν λιτά και φτωχικά. «Ως πτωχοί, …ως μηδέν έχοντες». Διαβιούσαν «εν λιμώ και δίψει, εν νηστεί-αις πολλάκις, εν ψύχει και γυμνότητι». Με απλά λόγια, πεινούσαν και δι-ψούσαν, στερούνταν την τροφή, βρίσκονταν στο κρύο χωρίς τα κατάλ-ληλα ρούχα (Α΄ Κορ. 9, 14. Β΄ Κορ. 6, 3. 10. 11, 27).

Περισσότερο μάλιστα από όλους υπέφερε ο Παύλος, γιατί δεν θέ-λησε να κάνει καθόλου χρήση της εξουσίας του να ζει από το Ευαγγέ-λιο, να τον συντηρούν δηλαδή οι πιστοί. «Αργυρίου ή χρυσίου ή ιματι-σμού ουδενός επεθύμησα», λέει. Για τις ανάγκες τις δικές μου και των συνεργατών μου δούλεψαν αυτά εδώ τα χέρια μου. Εργαζόταν στα μι-κρά περιθώρια του χρόνου του ως σκηνοποιός, για να μη δημιουργή-σει «εγκοπήν τινα», ούτε το παραμικρό εμπόδιο στο έργο του Ευαγγε-λίου (Πράξ. 20, 33-34. Α΄ Κορ. 9, 12).

Ρίζα όλων των κακών θεωρούσαν οι απόστολοι τη φιλαργυρία. Ονόμαζαν την πλεονεξία ειδωλολατρία (Α΄ Τιμ. 6, 10. Εφ. 5, 5. Κολ. 3, 5). Ι-διαιτέρως τόνιζαν στους διαδόχους τους, τους επισκόπους, να είναι α-φιλάργυροι (Α΄ Τιμ. 3, 3).

Και όντως διαχρονικά, πολλοί από αυτούς μιμήθηκαν το αποστο-λικό φρόνημα. Άλλοι όμως έπραξαν το αντίθετο. Θεώρησαν «πορισμόν την ευσέβειαν» (Α΄ Τιμ. 6, 5). Ευκαιρία να πλουτήσουν. Μα πήγαν με το αργύριό τους στην απώλεια (Πράξ. 8, 20).

Σήμερα; Απομένει τάχα τίποτε από το πνεύμα των αποστόλων;

Βαθύς ήδη σκεπτικισμός επικρατεί για τις σκανδαλώδεις αιφνί-διες παροχές της πολιτείας προς τους ταγούς της Εκκλησίας, σε μια συ-γκυρία που ο κόσμος υποφέρει. Προς τί ο εναγκαλισμός αυτός; Απο-σκοπεί σε πολιτική συναλλαγή και συμπαιγνία;

Και ο μεν καίσαρας, καλώς. Τη δουλειά του κάνει. Δημιουργεί τα ερείσματά του όπου μπορεί, με τον τρόπο που ξέρει.

Οι εκκλησιαστικοί άρχοντες όμως; Με ποια ελευθερία θα ενερ-γούν και τί ορθό προσδοκούν να πράξουν, προσδεδεμένοι με χρυσό χαλινάρι στο άρμα του;

Καλή, ευλογημένη εβδομάδα!

* Πατήρ Δημήτριος Μπόκος - ιερέας

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «Απόψεις» εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του ekriti.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Πέτρος και Παύλος: Απόστολοι και Μάρτυρες της Ευρώπης