«Φροντίζω τον εαυτό μου»: Ενημερωτική δράση για τους ωφελούμενους του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία ΙΙΙ» από το Δήμο Δήμο Ηρακλείου

Ενημερωτική δράση με τίτλο «Φροντίζω τον εαυτό μου» η οποία απευθύνεται στους ωφελούμενους του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία ΙΙΙ», διοργανώνει η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου μέσω του Δημοτικού Ιατρείου σε συνεργασία με την 4η ΤΟΜΥ, την Πέμπτη 4 Ιουνίου από τις 15:30 έως τις 16:30 στον χώρο του Δημοτικού Ιατρείου- 4η ΤΟΜΥ.

Στόχος της δράσης η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας, πρόληψης και αξιοποίησης των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από γενική οικογενειακή ιατρό της δομής σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον ρόλο και τη σημασία του γενικού οικογενειακού ιατρού, καθώς και τη διαδικασία εγγραφής των πολιτών στον οικογενειακό ιατρό. Επιπλέον, θα δοθούν πληροφορίες για τη σημασία των εμβολιασμών και των απαραίτητων προληπτικών εξετάσεων, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση και απαντήσεις σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων.



Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις του Δήμου Ηρακλείου για την ενίσχυση της πρόληψης, της κοινωνικής φροντίδας και της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων σε υπηρεσίες υγείας.

