ΠΑΡ.29 Μαΐ 2026 22:09
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Γεωργιάδης για χρέη ΝΔ -ΠΑΣΟΚ: «Δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ, μόνο θα αυξάνονται»
άδωνις γεωργιάδης
clock 21:11 | 29/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν πρόκειται να αποπληρωθούν ποτέ, αλλά θα αυξάνονται κιόλας, υποστήριξε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Εξηγώντας το σκεπτικό του, δήλωσε μιλώντας στο Action24 τα εξής:

«Τα δύο μεγάλα κόμματα έπαιρναν 35-38 εκατ. ευρώ τον χρόνο ως εκλογική επιχορήγηση. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα, το 2010, ψήφισε τότε η κυβέρνηση Παπανδρέου το πρώτο μνημόνιο και έκοψε την επιχορήγηση και την πήγε από 33 εκατομμύρια στα 4 εκατομμύρια για τη Νέα Δημοκρατία».

«Είναι ποτέ δυνατόν ένας οργανισμός που ήταν σχεδιασμένος να πληρώνει 33 εκατ. να επιβιώσει οικονομικά και να μην καταστραφεί;», πρόσθεσε.

«Όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας και έλαβα τα οικονομικά του κόμματος στην πρώτη φάση της αντιπροεδρίας μου, οι τόκοι των δανείων, όχι τα τοκοχρεολύσια, οι τόκοι ήταν 9 εκατομμύρια. Οι κρατικές επιχορηγήσεις ήταν 4 εκατ. Υπάρχει περίπτωση να βγει αυτό;», διερωτήθηκε μάλιστα.

«Δεν προβλέφθηκε για τα κόμματα ο νόμος Κατσέλη […] Στην πραγματικότητα τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Μόνο θα αυξάνονται», υποστήριξε στη συνέχεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κυριάκος Μητσοτάκης για τον πατέρα του: «Μας λείπει κάθε μέρα, τον θυμόμαστε συνέχεια»

Φαναράς (Metron analysis): Να μην ονειρεύονται περιπάτους και θριάμβους στις εκλογές, κάποιοι

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Άδωνις Γεωργιάδης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis