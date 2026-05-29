Γεωργιάδης για χρέη ΝΔ -ΠΑΣΟΚ: «Δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ, μόνο θα αυξάνονται»

Ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ όχι μόνο δεν πρόκειται να αποπληρωθούν ποτέ, αλλά θα αυξάνονται κιόλας, υποστήριξε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.



Εξηγώντας το σκεπτικό του, δήλωσε μιλώντας στο Action24 τα εξής:

«Τα δύο μεγάλα κόμματα έπαιρναν 35-38 εκατ. ευρώ τον χρόνο ως εκλογική επιχορήγηση. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα, το 2010, ψήφισε τότε η κυβέρνηση Παπανδρέου το πρώτο μνημόνιο και έκοψε την επιχορήγηση και την πήγε από 33 εκατομμύρια στα 4 εκατομμύρια για τη Νέα Δημοκρατία».

«Είναι ποτέ δυνατόν ένας οργανισμός που ήταν σχεδιασμένος να πληρώνει 33 εκατ. να επιβιώσει οικονομικά και να μην καταστραφεί;», πρόσθεσε.

«Όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας και έλαβα τα οικονομικά του κόμματος στην πρώτη φάση της αντιπροεδρίας μου, οι τόκοι των δανείων, όχι τα τοκοχρεολύσια, οι τόκοι ήταν 9 εκατομμύρια. Οι κρατικές επιχορηγήσεις ήταν 4 εκατ. Υπάρχει περίπτωση να βγει αυτό;», διερωτήθηκε μάλιστα.

«Δεν προβλέφθηκε για τα κόμματα ο νόμος Κατσέλη […] Στην πραγματικότητα τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Μόνο θα αυξάνονται», υποστήριξε στη συνέχεια.

