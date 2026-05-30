Εύκολα tips για να κάνεις το sex που πάντα ονειρευόσουν

Αν το σεξ φαντάζει μια βαρετή, άνευρη, άχρωμη διαδικασία για εσένα και τον σύντροφό σου, μάλλον κάτι δεν γίνεται σωστά.

Και όχι τόσο κατά τη διάρκεια της πράξης, όσο πριν ή μετά από αυτή. Υπάρχουν τρόποι το σεξ να γίνει η πιο συναρπαστική εμπειρία. Γιατί είναι κατά βάσιν παιχνίδι του μυαλού και αυτό μπορεί να διεγερθεί με πολλαπλούς τρόπους!

Να σε αγγίζει χαμηλά… σιγά και απαλά: Ο θεραπευτής Simone Bienne συμβουλεύει τους άνδρες να αγγίζουν τις συντρόφους τους στην περιοχή γύρω από το αιδοίο πολύ απαλά και πολύ αργά. Αυτό θα αποβεί άκρως ερεθιστικό.

Σωπάστε εντελώς για λίγα λεπτά: Το σεξ είναι μια πρακτική που αφορά το κορμί και το πνεύμα. Όταν αυτά είναι συντονισμένα, τότε αυτό γίνεται καλύτερα. Αντί, λοιπόν για βογγητά, ή βωμολοχίες στο κρεβάτι, δοκιμάστε να… σωπάσετε για λίγα λεπτά ώστε να διεγείρετε τις αισθήσεις σας. Αυτό θα ενθαρρύνει τον σύντροφό σας να βρει νέους τρόπους για να επικοινωνήσει μαζί σας.

Προκαταρκτική… γυμναστική: Λίγα λεπτά γυμναστικής (20 λεπτά είναι ικανοποιητικός χρόνος!) είναι αρκετά για να διεγείρουν το σώμα περισσότερο κατά την διάρκεια της ερωτικής πράξης.

Αγόρασέ του ένα sex toy: Οι ανδρικοί δονητές έχουν αύξηση 72% τα τελευταία χρόνια. Μπορεί αυτό το βοήθημα να είναι κάτι διαφορετικό για εκείνον και να τον βγάλει από την ρουτίνα.

“Πάλη” πριν το σεξ: Όταν τα γυμνά σώματα έρχονται σε επαφή με πίεση που μοιάζει με πάλη μπορεί να προκληθεί μεγαλύτερη διέγερση αναφέρει υπέυθυνος του Pornhub. Η “γυμνή πάλη” είναι μια κατηγορία videos σε sites ερωτικού περιεχομένου που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα.

Πες του: “Αυτό δεν το έχω ξανακάνει ποτέ”: Οι άνδρες θέλουν να νιώθουν “καινοτόμοι και κυρίαρχοι”. Όταν νιώθει ότι σου προσφέρει νέες εμπειρίες, νέες συγκινήσεις… αποδίδει καλύτερα.

Πριν το σεξ μύρισε κάτι που αγαπάς πολύ: Οι μυρωδιές είναι άκρως διεγερτικές και μπορούν να σου φτιάξουν την διάθεση. Ιδίως αυτές που είναι συνδεδεμένες με τα ερωτικά σου γούστα.

Στείλ’του ξαφνικά ένα ερωτικό μήνυμα: Θα είναι για εκείνον μια ευχάριστη… πολλά υποσχόμενη έκπληξη. Όταν αιφνιδιάζεται, νιώθει ότι τον πειριμένουν συγκινήσεις. Φρεσκάρεται το μυαλό και των δυο σας.

Διαβάστε επίσης

Τα καλύτερα kissing tips για να τον τρελάνεις