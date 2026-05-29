Η Μαντόνα αποκάλυψε ότι ο Κένεντι Τζούνιορ ήταν ο καλύτερος εραστής της ζωής της

Η Μαντόνα προχώρησε σε μια πολύ προσωπική της αποκάλυψη κατά τη διάρκεια βίντεο που δημιούργησε σε συνεργασία με την πλατφόρμα Grindr, στο πλαίσιο της προώθησης του νέου της άλμπουμ «Confessions II».

Στο βίντεο συμμετείχαν ο θεατρικός συγγραφέας Τζέρεμι Ο. Χάρις, η drag περσόνα Μπομπ δε Ντραγκ Κουίν, η χορεύτρια Άιβι Μάγκλερ, ο σχεδιαστής Ραούλ Λόπεζ και ο δημοσιογράφος Μαρκέλο Γκουτιέρες, οι οποίοι της έθεσαν ερωτήσεις εκτός του κλασικού πλαισίου συνεντεύξεων, σύμφωνα με το Page Six.

Σε μία από τις στιγμές της συζήτησης, όταν ρωτήθηκε για την καλύτερη ερωτική της εμπειρία, η Μαντόνα απάντησε: «Θα αναφέρω μόνο ανθρώπους που δεν βρίσκονται στη ζωή», λέει η σταρ του «Papa Don’t Preach», πριν καλύψει το στόμα της και ψιθυρίσει: «Τζον Κένεντι Τζούνιορ»..

Προσφέροντας ένα «δημοσιογραφικό» πλαίσιο με δόση χιούμορ, ο Λόπεζ πρόσθεσε: «Όλοι λένε ότι ήταν απίστευτος στο σεξ και πολύ καλός εραστής».

Η σχέση τους φέρεται να ήταν σύντομη στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Σύμφωνα με βιογραφική έκδοση που κυκλοφόρησε το 2024, οι δυο τους είχαν γνωριστεί όταν ο Κένεντι Τζούνιορ διατηρούσε σχέση με την ηθοποιό Κριστίνα Χαγκ, ενώ η Μαντόνα ήταν παντρεμένη με τον Σον Πεν.

Πηγές που επικαλείται το βιβλίο κάνουν λόγο για σύντομη σχέση, που βασίστηκε κυρίως στη σωματική έλξη και δεν εξελίχθηκε περαιτέρω.

