Κρήτη - ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι πρώτοι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Κρήτη.

Ανακριτής και Εισαγγελέας συμφώνησαν ότι στην πλειονότητα των κατηγορουμένων πρέπει να επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Επιπλέον ορίστηκε για κάποιους χρηματική εγγύηση ύψους 5 ή 10 χιλιάδων ευρώ στον καθένα.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται ενώπιον του Ανακριτή να αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται στην δικογραφία για την δράση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι απολογίες θα συνεχιστούν σήμερα Σάββατο οπότε και αναμένεται να βρεθούν στο ανακριτικό γραφείο οι υπόλοιποι δέκα κατηγορούμενοι μεταξύ των οποίων οι δύο αδελφοί, καθώς και αντιδήμαρχος σε Δήμο της Κρήτης, που λειτουργούσε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην λειτουργία της εγκληματικής ομάδας, καθώς και άλλοι κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην πενταετή εξαπάτηση του φορέα πληρωμών για την κοινοτική αγροτική πολιτική και της ΕΕ.

Η ογκώδης δικογραφία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης αναφέρεται σε ένα πολυετές και οργανωμένο σύστημα δράσης από το 2019 έως το 2025, με συνεχείς μεταβολές στο δηλωθέν καθεστώς κατοχής αγροτεμαχίων, αξιοποίηση της λεγόμενης «τεχνικής λύσης» και χρήση ΚΥΔ για τον εντοπισμό και τη δέσμευση «ελεύθερων» εκτάσεων του συστήματος, ώστε να εμφανίζεται τεχνητά εικόνα νόμιμης αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Κατά το Οργανωμένο το παράνομο όφελος που αποκόμισε η φερόμενη εγκληματική οργάνωση για τα έτη 2019-2024 προσεγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να συνυπολογιστούν οι επιχορηγήσεις του 2025, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσό θα μεγαλώσει.

Υπάρχει, όμως, μία ακόμα ενδιαφέρουσα πτυχή: στο πλαίσιο της διερευνώμενης υπόθεσης, ελέγχθηκαν και 46 περιπτώσεις φυσικών προσώπων που υπέβαλαν μέσω ΚΥΔ δηλώσεις την περίοδο 2019-2024 και οι δηλώσεις αυτές δεν σχετίζονται με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι "με βάση τις εκθέσεις ελέγχου εν λόγω φυσικών προσώπων, η συνολική ζημία σε βάρος των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται μέχρι στιγμής σε τουλάχιστον 1.268.176 ευρώ καθώς εκκρεμούν οι σχετικοί καταλογισμοί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτό σημαίνει ότι αν στο ποσό των 4 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ, συνυπολογιστούν οι εκκρεμείς καταβολές του 2025 καθώς και η ολοκλήρωση των προαναφερόμενων ελέγχων, το φερόμενο παράνομο περιουσιακό όφελος θα εκτοξευτεί περαιτέρω.

Στους δύο λογιστές, τα αδέρφια από το Ρέθυμνο, αποδίδεται ηγετικός ρόλος και η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Καταλογίζεται ότι κινούσαν τα νήματα, στρατολογούσαν, οργάνωναν, κατεύθυναν τα πάντα. Για τα εμπλεκόμενα ΚΥΔ αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν για την εξεύρεση, γνωστοποίηση και δέσμευση "ελεύθερων" αγροτεμαχίων και την τεχνική υποστήριξη/διεκπεραίωση των δηλώσεων καθώς μόνο αυτά είχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του χάρτη του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να εντοπίζουν τα ελεύθερα-επιλέξιμα από το σύστημα αγροτεμάχια. Βάσει της δικογραφίας, αποδίδεται στα ΚΥΔ ότι "λειτουργούσαν ως εκτελεστικά μέλη, παρέχοντας την αναγκαία υποστήριξη για τη διεκπεραίωση και τη διασφάλιση της παράνομης λήψης οικονομικών ενισχύσεων, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους τόσο για τα αρχηγικά μέλη όσο και για τα ίδια". Στο κατηγορητήριο συμπεριλαμβάνονται και ΚΥΔ σημαντικών αγροτικών συνεταιρισμών των νομών Ηρακλείου και Ρεθύμνου.

