Κρήτη: Ένας 16χρονος πίσω από κλοπές ηλεκτρικών πατινιών

Ταυτοποιήθηκε ο ένας εκ των δύο δραστών που έκλεβαν ηλεκτρικά πατίνια από την πόλη του Ρεθύμνου.
Σύμφωνα με της αστυνομία, πρόκειται για έναν 16χρονο, ο οποίος φέρεται να είχε κλέψει συνολικά επτά επτά ηλεκτρικά πατίνια, από τις 9 έως τις 11 Μαϊου.
Η αστυνομία αναζητά ένα ακόμη άτομο.
