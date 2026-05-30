Basket League: Για το 2-0 και την πρόκριση στους τελικούς σήμερα οι «αιώνιοι» κόντρα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Οι γηπεδούχοι, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, έκαναν το 1-0 επί των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα, στους 1ους αγώνες της ημιτελικής φάσης στα πλέι οφ της Greek Basketball League και σήμερα (30/5), οι τέσσερις ομάδες παίρνουν θέση στο τζάμπολ των 2ων ημιτελικών. Ο αήττητος Ολυμπιακός σε 27/27 ματς αυτή τη σεζόν στην GBL αγωνίζεται στην έδρα της ΑΕΚ, τη Sunel Arena, στις 17:15, με στόχο να κάνει το 2-0 και να προκριθεί στους τελικούς. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στη Θεσσαλονίκη, απέναντι στον ΠΑΟΚ, στις 14:50, στην προσπάθεια για "sweep". Σθεναρή αντίσταση θα προσπαθήσουν να δείξουν η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, σε μια προσπάθεια ν' αξιοποιήσουν τον παράγοντα έδρα και να μειώσουν τη σειρά σε 1-1, δίνοντας παράτση στις ελπίδες τους για την... έκπληξη.

Οι ημιτελικές σειρές κρίνονται στις 2 νίκες. Εφόσον χρειαστεί 3ος αγώνας, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την ΑΕΚ στο ΣΕΦ στις 20:15 τη Δευτέρα (1/6), ενώ ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στις 18:00 τη Δευτέρα (1/6).





Ο Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στην ΑΕΚ στον 1ο ημιτελικό, επικράτησε με 94-77, στο ΣΕΦ χωρίς τους Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ (για να ξεκουραστούν), σε μία εορταστική ατμόσφαιρα, καθώς ήταν η πρώτη αγωνιστική υποχρέωση των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα, αφού κατέκτησαν τη Euroleague, την περασμένη Κυριακή (24/5) στο Telekom Center Athens. Σε μια βραδιά που ανέβηκε στον «ουρανό» του ΣΕΦ, -πριν από το τζάμπολ-, το λάβαρο του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία των «ερυθρόλευκων», ο Άλεκ Πίτερς συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις... με φόρα από το φάιναλ φορ της Euroleague, σημειώνοντας 17 πόντους, 13 πέτυχε ο Σάσα Βεζένκοφ, 13 ο Ντόντα Χολ, ενώ από 10 πέτυχαν οι Ντόρσεϊ και Τζόουνς. Σακίλ ΜακΚίσικ, Κόρι Τζόσεφ και Μουσταφά Φαλ δεν έχουν δηλωθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα.





Από πλευράς ΑΕΚ, 22 πόντους πέτυχε ο Ραϊκουάν Γκρέι, ενώ 12 πόντους σημείωσε ο Λούκας Λεκαβίτσιους. H είδηση του θανάτου του πατέρα του αρχηγού της ΑΕΚ, Δημήτρη Φλιώνη, έχει προκαλέσει θλίψη στην «οικογένεια» των «κιτρινόμαυρων». Όπως όλα δείχνουν, θ' αγωνιστούν χωρίς τον αρχηγό τους απέναντι στον Ολυμπιακό οι «κιτρινόμαυροι». «Ο Δημήτρης βρίσκεται καθ’ οδόν προς την περιοχή, όπου συνέβη το κακό. Τον πήρα τηλέφωνο πριν να ξεκινήσουμε τη βιντεοπροβολή εν όψει του αυριανού αγώνα, και του είπα να μη σκέφτεται καθόλου την ομάδα σ’ αυτή τη δύσκολη στιγμή,» δήλωσε συγκεκριμένα ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα.





Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε στον 1ο ημιτελικό, με τον ΠΑΟΚ, στο Telekom Center Athens, και χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο για να κάνει το 1-0, επικρατώντας με 114-102 στην παράταση. Ο αρχηγός των «πρασίνων», Κώστας Σλούκας, ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, μετά από αρθροσκόπηση, ήταν καθοριστικός, σημειώνοντας 14 πόντους με 3/4 τρίποντα ενώ μοίρασε και 5 ασίστ. Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού αναδείχτηκε ο Ματίας Λεσόρ με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ από 17 είχαν οι Κέντρικ Ναν και Τσεντί Οσμάν. Ο Εργκίν Αταμάν δεν είχε στη διάθεσή του τους Ρογκαβόπουλο και Καλαϊτζάκη.

Από τον ΠΑΟΚ δεν αγωνίστηκε ο Τόμας Ντίμσα, αν και είχε ταξιδέψει στη Αθήνα, ων τραυματίας. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε εξαιρετικό παιχνίδι κόντρα στους «πράσινους» και διεκδίκησε το «διπλό», έχοντας διψήφιους τους Ταϊρί (18π.), Μπέβερλι (17π.), Μουρ (17π.) και Μέλβιν (12π.). GREEK BASKETBALL LEAGUE

ΠΛΕΙ ΟΦ

ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

1oς ΑΓΩΝΑΣ (28/5/2026)

Πέμπτη, 28 Μαΐου



Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 114-102 παρ. (96-96κ.α.) (1-0)



Ολυμπιακός-ΑΕΚ 94-77 (1-0)

2ος ΑΓΩΝΑΣ (30/5/2026)

Σάββατο 30 Μαΐου



PAOK Sports Arena ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 14:50



SUNEL Arena ΑΕΚ-Ολυμπιακός 17:15



3ος ΑΓΩΝΑΣ (1/6/2026) - (εάν χρειαστεί):

Δευτέρα 1 Ιουνίου



T-Center Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 18:00



ΣΕΦ Ολυμπιακός-ΑΕΚ 20:15

** Οι σειρές κρίνονται στις 2 νίκες.