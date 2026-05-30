ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΟΦΗ: Κινείται για τον Μπετανκόρ του Ολυμπιακού
clock 08:27 | 30/05/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος

Ο ΟΦΗ κινείται για μία πολύ σημαντική μεταγραφή. Σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr η Κρητική ομάδα είναι σε επαφές με τον Ολυμπιακό για τον Χέφτε Μπετανκόρ.

Ο 32χρονος Ισπανός φορ τη σεζόν που πέρασε έπαιξε δανεικός στην  Αλμπαθέτε στη La Liga 2, και ήταν  από τους επιθετικούς που ξεχώρισαν, με 18 γκολ και μια ασίστ σε 42 συμμετοχές, με αποκορύφωμα φυσικά  το γκολ που πέτυχε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με το οποίο απέκλεισε τους «Μερένγκχες».

Η περίπτωση του δεν είναι εύκολη αφού υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετες ομάδες, ανάμεσα τους και η Ισπανική Χετάφε. Ωστόσο στον ΟΦΗ  θα κάνουν κάθε προσπάθεια και λόγω  Ευρώπης για να τον ντύσουν στα ασπρόμαυρα,. Ο Mπετανκορ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και θεωρείται απίθανο να έχει θέση στο ρόστερ των Ερυθρολεύκων τη νέα οπερίοδο.

Δείτε τα γκολ που πέτυχε φέτος στην Ισπανία:

Η καριέρα του Μπετανκόρ με αριθμούς

Οφη Ολυμπιακός
